09:17, 20 Mart 2017 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 20 Mart 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde UluslararasÄ± Futbol Zirvesi'ne katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Bakanlar Kuruluna baÅŸkanlÄ±k edecek.

(Ä°stanbul/10.00/Ankara/14.30)Â

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.

(Ankara/12.00)Â

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, iÅŸ dÃ¼nyasÄ± temsilcileriyle bir araya gelecek, Ã§ay fabrikasÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve fÄ±ndÄ±k iÅŸÃ§ileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek, muhtarlar, ÅŸehit ve gazi aileleri, hemÅŸehri derneklerinin temsilcileriyle toplantÄ± yapacak, Åžehit CÃ¼neyt AkkuÅŸ'un ailesini ziyaret edecek, kanaat Ã¶nderleriyle akÅŸam yemeÄŸinde bir araya gelecek.

(Ordu/10.30-19.30)Â



YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET

1- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Vilayetler Evi'nde "GÃ¼venlik KorucubaÅŸlarÄ± Ä°stiÅŸare ToplantÄ±sÄ±"na iÅŸtirak edecek.

(Ankara/ 10.00)Â



EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, KOBÄ° ve ihracatÃ§Ä±larÄ±n finansmana eriÅŸimini kolaylaÅŸtÄ±ran Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n, Hazine ile Kredi Garanti Fonu arasÄ±ndaki protokol imza tÃ¶renine katÄ±lacak.

(Ankara / 11.00)Â

2- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, "TÃ¼rkiye-LÃ¼ksemburg JETCO 3. DÃ¶nem ToplantÄ±sÄ±'' ile "Ä°ÅŸ Forumu''na katÄ±lacak

(Ä°stanbul/ 9.45/ 11.00)Â

3- TÃœÄ°K, Åžubat 2017'ye iliÅŸkin Yurt DÄ±ÅŸÄ± Ãœretici Fiyat Endeksi'ni aÃ§Ä±klayacak.

(Ankara /10.00)

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, "KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanlarÄ±" ihalesi gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

(Ankara /12.00)Â

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DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el Ä°badi ile Beyaz Sarayâ€™da bir araya gelecek.

(Washington)

2- Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande, Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe'yi kabul edecek.

(Paris)Â

3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

(BaÄŸdat)Â

4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

(Halep/Ä°dlib/Åžam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)Â

5-Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)Â

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KÃœLTÃœR SANAT

1- "4. Frankfurt TÃ¼rk Tiyatro Festivali"ne iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlenecek.

(Ä°stanbul/14.00)Â

2- Tolga Boztoprak'Ä±n "Anatolia" isimli kiÅŸisel resim sergisi, VakÄ±fbank Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k Sanat Galerisiâ€™nde aÃ§Ä±lacak.

(Ä°stanbul/18.30)



SPOR

1- KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi 2. Futbol Zirvesi, HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde yapÄ±lacak.

(Ä°stanbul/10.00)

2- A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, Finlandiya ile 24 Mart Cuma gÃ¼nÃ¼ oynayacaÄŸÄ± 2018 FIFA DÃ¼nya KupasÄ± Avrupa Elemeleri I Grubu 5. maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na Antalya'da konakladÄ±ÄŸÄ± otelin sahasÄ±nda yapacaÄŸÄ± antrenmanla baÅŸlayacak.

(Antalya/18.30)Â

3- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 22. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda BeÅŸiktaÅŸ Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank, BeÅŸiktaÅŸ Akatlar Arena'da karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

(Ä°stanbul/20.00)Â

4- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol Ligi'nin 22. haftasÄ±nda Girne Ãœniversitesi ile BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±laÅŸacak.

(Ankara/17.30)Â

5- Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta Anagold 24 Erzincanspor-Erzin Belediyespor, 2. Grup'ta ise Dardanelspor-Silivrispor maÃ§larÄ± oynanacak.

(Erzincan/14.30/Ã‡anakkale/15.00)

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Ã–ZEL HABER

1- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki:

- "Eskiden terÃ¶ristlerin yuvasÄ± gibi bilinen, kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lge olarak adlandÄ±rÄ±lan hatta onlarÄ±n siyasi uzantÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¼zde 90'larÄ±n Ã¼zerinde oy aldÄ±klarÄ± yerlerde vatandaÅŸ terÃ¶ristlerin gittiÄŸine seviniyor, bizlere dua ediyor"

- "Oralar Ã§ok cazibe merkezi olacak. Orada toprak birÃ§ok yerde verimli, ticaret canlÄ±. Ä°nÅŸallah terÃ¶r bir daha olmazsa o bÃ¶lge Ã§ok huzurlu bir yer olacak"

- "Åžu ana kadar yapÄ±lan karartmalar, saptÄ±rmalar Ã¶zellikle demagojik sÃ¶zlerin hiÃ§birinin anlamÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yor halkÄ±mÄ±z. GÃ¼n geÃ§tikÃ§e ilk gÃ¼nden bu yana hÄ±zlÄ± ÅŸekilde evet oylarÄ± artÄ±yor"

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2- Bab'Ä±n yaralarÄ±nÄ± TÃ¼rkiye saracak

- TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Kerem KÄ±nÄ±k:

- "El-Bab'ta, bÃ¼yÃ¼k harabat var. Åžehrin yÃ¼zde 60'lÄ±k kÄ±smÄ±nda yÄ±kÄ±ntÄ± var. BunlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve insanlarÄ±n normal hayata kavuÅŸmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'den saÄŸlÄ±k, eÄŸitim, insani destek ve belediyecilik hizmetleri gibi Ã§ok farklÄ± alanlarda destek vereceÄŸiz"

- "Bu bÃ¶lgede daha geniÅŸ Ã§aplÄ± hastane yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Daha ileri tetkik ve tedavilerin yapÄ±labileceÄŸi bir hastanenin aÃ§Ä±lmasÄ±yla ilgili SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ile de istiÅŸare ettik . Ä°nÅŸallah o konuyla ilgili de Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z"

3- AraÃ§larda CNG yakÄ±tÄ± kullanÄ±mÄ± yaygÄ±nlaÅŸacak

- TÃ¼rkiye'de benzin, motorin ve LPG'ye alternatif olarak araÃ§larda kullanÄ±lmaya baÅŸlayan sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ doÄŸalgazÄ±n (CNG) iletim hattÄ±na uzak istasyonlara da ulaÅŸtÄ±rÄ±larak kullanÄ±mÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rÄ±lacak

- CNG lisansÄ± sahibi ÅŸirketler, mevcut ÅŸartlarda sadece doÄŸalgaz iletim ÅŸebekesi Ã¼zerinden temin edilebilen CNG'yi, bÃ¼yÃ¼k tÃ¼pler iÃ§inde karayolu Ã¼zerinden ÅŸebekeye uzak istasyonlara gÃ¶nderebilecek



- CNG, gerekli mevzuat hÃ¼kÃ¼mlerini yerine getiren akaryakÄ±t istasyonlarÄ±nda alternatif bir yakÄ±t olarak satÄ±ÅŸa sunulabilecek

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