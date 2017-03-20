09:25, 20 Mart 2017 Pazartesi

DoÄŸu'ya buzlanma uyarÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile BingÃ¶l iÃ§in buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±.

Meteoroloji 13. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yarÄ±n sabah saatlerine kadar Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile BingÃ¶l'de havanÄ±n parÃ§alÄ± Ã§ok bulutlu, Tunceli'de sabah saatlerinden itibaren hafif yaÄŸmur ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu, ElazÄ±ÄŸ, Malatya ve AdÄ±yaman'da yarÄ±n Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren hafif yaÄŸmurlu, BingÃ¶l'de ise Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kar ve karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmurlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

SÄ±caklÄ±klarda Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmeyen bÃ¶lgede, rÃ¼zgarlarÄ±n kuzeybatÄ± yÃ¶nlerden orta kuvvette, yarÄ±n Ã¶ÄŸleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don beklendiÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin tedbirli olmasÄ± gerekiyor.