09:38, 20 Mart 2017 Pazartesi

Ä°sveÃ§'ten KÄ±rÄ±m'Ä±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ±na kÄ±nama





Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± WallstrÃ¶m, "Rusya'nÄ±n, Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal etmesini kÄ±nÄ±yoruz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleri BakanÄ± Margot WallstrÃ¶m, Rusya'nÄ±n, Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal etmesini kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. WallstrÃ¶m, Ukrayna'ya baÄŸlÄ± KÄ±rÄ±m Ã–zerk CumhuriÌ‡yetiÌ‡'niÌ‡n Rusya Federasyonu tarafÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ±nÄ±n 3. yÄ±lÄ± nedeniyle yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ± ve iÅŸgalinden bu yana 3 yÄ±l geÃ§ti. Rusya'nÄ±n, Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal etmesini kÄ±nÄ±yoruz." iÌ‡fadeleriÌ‡niÌ‡ kullandÄ±. KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸen yaÅŸam ÅŸartlarÄ± ve bÃ¶lgedeki iÌ‡nsan haklarÄ± ihlalleri hakkÄ±nda deriÌ‡n kaygÄ± duyduklarÄ±nÄ± vurgulayan WallstrÃ¶m, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunun ilgili kararÄ± gereÄŸi uluslararasÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunmaya devam ediÌ‡yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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