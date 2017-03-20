Ä°sveÃ§'ten KÄ±rÄ±m'Ä±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ±na kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÌ‡ÅŸleri BakanÄ± Margot WallstrÃ¶m, Rusya'nÄ±n, Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal etmesini kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
WallstrÃ¶m, Ukrayna'ya baÄŸlÄ± KÄ±rÄ±m Ã–zerk CumhuriÌ‡yetiÌ‡'niÌ‡n Rusya Federasyonu tarafÄ±ndan yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ±nÄ±n 3. yÄ±lÄ± nedeniyle yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajda, "Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ± ve iÅŸgalinden bu yana 3 yÄ±l geÃ§ti. Rusya'nÄ±n, Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal etmesini kÄ±nÄ±yoruz." iÌ‡fadeleriÌ‡niÌ‡ kullandÄ±.
KÄ±rÄ±m TatarlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸen yaÅŸam ÅŸartlarÄ± ve bÃ¶lgedeki iÌ‡nsan haklarÄ± ihlalleri hakkÄ±nda deriÌ‡n kaygÄ± duyduklarÄ±nÄ± vurgulayan WallstrÃ¶m, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulunun ilgili kararÄ± gereÄŸi uluslararasÄ± hukuk Ã§erÃ§evesinde Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunmaya devam ediÌ‡yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
MÄ±sÄ±r ile Sudan arasÄ±ndaki "Halayib ÃœÃ§geni" sorunu
YaklaÅŸÄ±k 400 yÄ±l Ã¶nce nehirde batan gemilerden altÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve diÄŸer deÄŸerli madenlerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ 10 bini aÅŸkÄ±n eÅŸya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinde Afgan komandonun, Amerikan askeri yetkililerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu bir Afgan asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± WallstrÃ¶m, "Rusya'nÄ±n, Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal etmesini kÄ±nÄ±yoruz" dedi
Suriyeâ€™nin baÅŸkenti Åžamâ€™da Esed rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± harekete geÃ§en muhalifler, Cobar semtinden ilerleyerek kuÅŸatma altÄ±ndaki Kabunâ€™a ulaÅŸtÄ±.
Ofra askeri mahkemesi, 2 Yahudi yerleÅŸimci ile ABD'li bir turisti Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Filistinli'ye 4 kez mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verdi
Libya'da Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, Bingazi'de uzun sÃ¼redir kuÅŸatma altÄ±nda tuttuklarÄ± Kanfude semtini tamamen ele geÃ§irdi
IKBY SÃ¼leymaniye kentindeki bir demir fabrikasÄ±nda nedeni henÃ¼z belirlenemeyen patlama sonucu 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, Sana'nÄ±n doÄŸusundaki Nehm ilÃ§esinde Husilerin son kalesi sayÄ±lan "Dabua" bÃ¶lgesinde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±
Hindistan'Ä±n Uttar PradeÅŸ eyaletinde Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleriyle tanÄ±nan Adityanath, eyaletin baÅŸbakanÄ± olarak ant iÃ§ti
Katar'a giden Abbas, Katar Emiri Åžeyh Temim ile "Filistin ulsual uzlaÅŸÄ±nÄ±" konuÅŸtu
LÃ¼bnan'da yolsuzluklara ve hÃ¼kÃ¼metin getirmek istediÄŸi yeni vergilere karÅŸÄ± protestolar dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde devam ediyor
Myanmar'da aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä± Budistler, hÃ¼kÃ¼metin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara vatandaÅŸlÄ±k verme planÄ±nÄ± protesto etti
Endonezyaâ€™da iki FransÄ±z gazeteci Ã§alÄ±ÅŸma izni ihlali iddiasÄ±yla sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.
Moskovaâ€™nÄ±n Avrupaâ€™yÄ± kuÅŸatma stratejisinin yeni bir halkasÄ± olarak ÅŸimdi de Libyaâ€™ya askeri mÃ¼dahale hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu iddia ediliyor.
IKBY'deki TÃ¼rkmen siyasi parti ve dernekler PKK'nÄ±n Sincar'daki varlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± ortak bildiri yayÄ±mlayarak Ã¶rgÃ¼tÃ¼n koÅŸulsuz ilÃ§eden Ã§ekilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±