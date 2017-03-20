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10:31, 20 Mart 2017 Pazartesi
Afganistan
09:45, 20 Mart 2017 Pazartesi

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Afganistan'da ABD'nin askeri danÄ±ÅŸmanlarÄ±na saldÄ±rÄ±
Afganistan'da ABD'nin askeri danÄ±ÅŸmanlarÄ±na saldÄ±rÄ±

Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinde Afgan komandonun, Amerikan askeri yetkililerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu bir Afgan asker hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki HelmandÂ vilayetindeÂ Afgan komandonun,Â Amerikan askeriÂ yetkililerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu bir Afgan asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Helmand ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Omer Zuvak, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada komandonun Åžorab ilÃ§esindeki askeri Ã¼ste Amerikan askeri danÄ±ÅŸmanlara ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir Afgan askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Zuvak, 3 AmerikalÄ±nÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Zuvak, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Helmand'daki 215. Mayvand Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Muhammad Rasul Zazey, Afgan komandonun AmerikalÄ±lara yanlÄ±ÅŸlÄ±kla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ihtimalini araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

ABD, geÃ§en yÄ±l 100'den fazla askeri yetkilisini Afgan kuvvetlerine danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmalarÄ± iÃ§in Helmand vilayetine gÃ¶ndermiÅŸti.



Ä°lgili Konular Afganistan ABD
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