Afganistan'da ABD'nin askeri danÄ±ÅŸmanlarÄ±na saldÄ±rÄ±

Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki HelmandÂ vilayetindeÂ Afgan komandonun,Â Amerikan askeriÂ yetkililerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu bir Afgan asker hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Helmand ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Omer Zuvak, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada komandonun Åžorab ilÃ§esindeki askeri Ã¼ste Amerikan askeri danÄ±ÅŸmanlara ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada bir Afgan askerinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Zuvak, 3 AmerikalÄ±nÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Zuvak, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
Helmand'daki 215. Mayvand Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n DanÄ±ÅŸmanÄ± Muhammad Rasul Zazey, Afgan komandonun AmerikalÄ±lara yanlÄ±ÅŸlÄ±kla ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ihtimalini araÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
ABD, geÃ§en yÄ±l 100'den fazla askeri yetkilisini Afgan kuvvetlerine danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapmalarÄ± iÃ§in Helmand vilayetine gÃ¶ndermiÅŸti.
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Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinde Afgan komandonun, Amerikan askeri yetkililerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu bir Afgan asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
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