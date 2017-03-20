New York'taki CHP programÄ±nda AkÅŸener'den mesaj

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
New York Ãœniversitesi'nde bazÄ± CHP milletvekillerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla "Cumhuriyet BuluÅŸmasÄ±" gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Etkinlikte konuÅŸan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–ztÃ¼rk YÄ±lmaz, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump yÃ¶netimiyle diyalog kurmak iÃ§in heyet olarak ABD'ye geldiklerini ve Washington'da yararlÄ± temaslar gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.
Washington'da "pek de iÃ§ aÃ§Ä±cÄ± bir ortam gÃ¶rmediklerini", TÃ¼rkiye'de de tedirginlik verici bir durum olduÄŸunu belirten YÄ±lmaz, "TÃ¼rkiye'de ÅŸu anda dayatÄ±lan bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z." dedi.
Anaysa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumunun bir parti meselesi deÄŸil tÃ¼m TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸini belirleyecek Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olduÄŸunu anlatan YÄ±lmaz, demokrasinin korunmasÄ± iÃ§in tÃ¼m seÃ§menlere "hayÄ±r" tercihinin Ã¶neminin anlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.
YÄ±lmaz, teklife iliÅŸkin Venedik Komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu anÄ±msatarak, bu rapora gÃ¶re sÃ¶z konusu deÄŸiÅŸikliklerin yasama, yÃ¼rÃ¼tme ve yargÄ±yÄ± ayÄ±rmak yerine birleÅŸtirdiÄŸini, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÅŸÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, denge ve kontrol mekanizmalarÄ±nÄ± ortadan kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
DeÄŸiÅŸiklikle Parlamentonun yetkilerinin elinden alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± da Ã¶ne sÃ¼ren YÄ±lmaz, "Getirilmek istenen, evet bizde de parlamento olacak ama yetkisi olmayacak, iÃ§i boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ olacak." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n demokrasi sayesinde baÅŸÄ± dik gezdiÄŸini kaydeden YÄ±lmaz, "Referandum esasen doÄŸru ile eÄŸrinin mÃ¼cadelesidir, iyi ile kÃ¶tÃ¼nÃ¼n, otokrasi ile demokrasinin mÃ¼cadelesidir." diye konuÅŸtu.
"EVET DÄ°YENLER NEYE EVET DEDÄ°KLERÄ°NÄ° BÄ°LMÄ°YOR"
CHP Ä°stanbul Milletvekili OÄŸuz Kaan SalÄ±cÄ± da konuÅŸmasÄ±nda referandum kampanyalarÄ±nÄ±n eÅŸit ÅŸartlarda yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.
"HayÄ±r" kampanyalarÄ±nÄ±n yasaklarla engellendiÄŸini Ã¶ne sÃ¼ren SalÄ±cÄ±, "BÃ¶yle bir ortamÄ±n iÃ§erisinde diyorlarki 'referanduma gidelim millet karar versin' tabiki millet karar versin. Sen bizim aÄŸzÄ±mÄ±zÄ± kapat millet karar versin. Sen istediÄŸin kadar konuÅŸ millet karar versin. Sen Hollanda'ya gittiÄŸinde sana propaganda hakkÄ± verilmediÄŸi zaman biz buna Ã§Ä±ktÄ±k 'alÃ§aklÄ±ktÄ±r' dedik mi? Dedik. 'Hollanda'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yanlÄ±ÅŸtÄ±r' dedik mi? Dedik. YabancÄ±nÄ±n sana yaptÄ±ÄŸÄ± ne kadar yanlÄ±ÅŸsa senin kendi insanÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ±n o kadar yanlÄ±ÅŸ." dedi.
"HayÄ±r" diyenlerin neye hayÄ±r dediÄŸini gayet iyi bildiÄŸini anlatan SalÄ±cÄ±, "Evet diyenler neye evet dediÄŸini bilmiyor. 'Neye evet diyorsun' dediÄŸiniz zaman hamaset yapÄ±yorlar. 'Vatan millet Sakarya' diyorlar. 'EcdadÄ±mÄ±z' diyorlar. 'Reis Ã¶yle istedi' diyorlar ama 'Åžu madde TÃ¼rkiye'nin Ã§Ä±karÄ±nadÄ±r, ÅŸu madde TÃ¼rkiye'ye daha bÃ¼yÃ¼k bir istikrar getirecektir. TÃ¼rkiye'nin ÅŸu anda ciddi bir ekonomik kriz problemi var, bunlarÄ± aÅŸacaktÄ±r. TÃ¼rkiye'nin dÄ±ÅŸ politikada ciddi sorunlarÄ± var bunlarÄ± ortadan kaldÄ±racaktÄ±r' diyebildikleri bir tek madde yok." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
AKÅžENER'DEN MESAJ
ToplantÄ±ya eski milletvekili Meral AkÅŸener de gÃ¶nderdiÄŸi video mesajla katÄ±ldÄ±. Salonda izletilen mesajÄ±nda AkÅŸener, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ve baskÄ±lar altÄ±nda referanduma doÄŸru gidildiÄŸini savundu.
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New York Ãœniversitesi'nde bazÄ± CHP milletvekillerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "Cumhuriyet BuluÅŸmasÄ±" na video mesajla katÄ±lan AkÅŸener olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ve baskÄ±lar altÄ±nda referanduma doÄŸru gidildiÄŸini savundu
Referandum kampanyasÄ± iÃ§in Almanya'ya giden Eker, "TÃ¼rkiye gÃ¼Ã§lÃ¼ olursa siz burada daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olursunuz. TÃ¼rkiye huzurlu olursa siz burada daha huzurlu olursunuz. TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¼cÃ¼ sizin gÃ¼cÃ¼nÃ¼zdÃ¼r" dedi
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