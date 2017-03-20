GÃ¼ncelleme: 10:03, 20 Mart 2017 Pazartesi

Ã‡in'de batÄ±k gemilerden hazine Ã§Ä±ktÄ±





YaklaÅŸÄ±k 400 yÄ±l Ã¶nce nehirde batan gemilerden altÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve diÄŸer deÄŸerli madenlerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ 10 bini aÅŸkÄ±n eÅŸya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki SÄ±Ã§uan eyaletinde, Minciang ve Cinciang nehirlerinin kesiÅŸtiÄŸi noktada yaklaÅŸÄ±k 400 yÄ±l Ã¶nce batan gemilerden altÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ, bronz ve diÄŸer deÄŸerli madenlerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ 10 bini aÅŸkÄ±n eÅŸya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Åžinhua ajansÄ±, Ã‡inli arkeologlarÄ±n nehir yataÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±lar sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan eÅŸyalar arasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da madeni para, kÄ±lÄ±Ã§, bÄ±Ã§ak, mÃ¼cevher ve demir mÄ±zraÄŸÄ±n bulunduÄŸunu duyurdu. SÄ±Ã§uan KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± ve Arkeolojik AraÅŸtÄ±rmalar EnstitÃ¼sÃ¼ DirektÃ¶rÃ¼ Gao Dalun, gemilerden Ã§Ä±karÄ±lan eÅŸyalar Ã¼zerindeki kabartmalarÄ±n aÃ§Ä±kÃ§a seÃ§ilebildiÄŸini ve iÅŸÃ§iliÄŸinin kusursuz olduÄŸunu sÃ¶yledi. Eyalet baÅŸkenti Ã‡Ä±ngdu'nun 50 kilometre gÃ¼neyinde, Minciang ve Cinciang nehirlerinin kesiÅŸtiÄŸi noktada bulunan hazinenin, Ming HanedanlÄ±ÄŸÄ± askerlerinin saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda batan isyancÄ± kÃ¶ylÃ¼ lideri Cang Åžiancong'a ait teknelerde taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor. ArkeologlarÄ±n, gelecek ayÄ±n sonuna kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸi su altÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda daha Ã§ok parÃ§a bulunmasÄ± bekleniyor.

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