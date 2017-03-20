Ã‡in'de batÄ±k gemilerden hazine Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in'in gÃ¼neybatÄ±sÄ±ndaki SÄ±Ã§uan eyaletinde, Minciang ve Cinciang nehirlerinin kesiÅŸtiÄŸi noktada yaklaÅŸÄ±k 400 yÄ±l Ã¶nce batan gemilerden altÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ, bronz ve diÄŸer deÄŸerli madenlerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ 10 bini aÅŸkÄ±n eÅŸya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Åžinhua ajansÄ±, Ã‡inli arkeologlarÄ±n nehir yataÄŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± kazÄ±lar sÄ±rasÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lan eÅŸyalar arasÄ±nda Ã§ok sayÄ±da madeni para, kÄ±lÄ±Ã§, bÄ±Ã§ak, mÃ¼cevher ve demir mÄ±zraÄŸÄ±n bulunduÄŸunu duyurdu.
SÄ±Ã§uan KÃ¼ltÃ¼r VarlÄ±klarÄ± ve Arkeolojik AraÅŸtÄ±rmalar EnstitÃ¼sÃ¼ DirektÃ¶rÃ¼ Gao Dalun, gemilerden Ã§Ä±karÄ±lan eÅŸyalar Ã¼zerindeki kabartmalarÄ±n aÃ§Ä±kÃ§a seÃ§ilebildiÄŸini ve iÅŸÃ§iliÄŸinin kusursuz olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Eyalet baÅŸkenti Ã‡Ä±ngdu'nun 50 kilometre gÃ¼neyinde, Minciang ve Cinciang nehirlerinin kesiÅŸtiÄŸi noktada bulunan hazinenin, Ming HanedanlÄ±ÄŸÄ± askerlerinin saldÄ±rÄ±sÄ± sÄ±rasÄ±nda batan isyancÄ± kÃ¶ylÃ¼ lideri Cang Åžiancong'a ait teknelerde taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor.
ArkeologlarÄ±n, gelecek ayÄ±n sonuna kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸi su altÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda daha Ã§ok parÃ§a bulunmasÄ± bekleniyor.
MÄ±sÄ±r ile Sudan arasÄ±ndaki "Halayib ÃœÃ§geni" sorunu
YaklaÅŸÄ±k 400 yÄ±l Ã¶nce nehirde batan gemilerden altÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve diÄŸer deÄŸerli madenlerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ 10 bini aÅŸkÄ±n eÅŸya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinde Afgan komandonun, Amerikan askeri yetkililerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu bir Afgan asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± WallstrÃ¶m, "Rusya'nÄ±n, Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal etmesini kÄ±nÄ±yoruz" dedi
Suriyeâ€™nin baÅŸkenti Åžamâ€™da Esed rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± harekete geÃ§en muhalifler, Cobar semtinden ilerleyerek kuÅŸatma altÄ±ndaki Kabunâ€™a ulaÅŸtÄ±.
Ofra askeri mahkemesi, 2 Yahudi yerleÅŸimci ile ABD'li bir turisti Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Filistinli'ye 4 kez mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verdi
Libya'da Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, Bingazi'de uzun sÃ¼redir kuÅŸatma altÄ±nda tuttuklarÄ± Kanfude semtini tamamen ele geÃ§irdi
IKBY SÃ¼leymaniye kentindeki bir demir fabrikasÄ±nda nedeni henÃ¼z belirlenemeyen patlama sonucu 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, Sana'nÄ±n doÄŸusundaki Nehm ilÃ§esinde Husilerin son kalesi sayÄ±lan "Dabua" bÃ¶lgesinde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±
Hindistan'Ä±n Uttar PradeÅŸ eyaletinde Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleriyle tanÄ±nan Adityanath, eyaletin baÅŸbakanÄ± olarak ant iÃ§ti
Katar'a giden Abbas, Katar Emiri Åžeyh Temim ile "Filistin ulsual uzlaÅŸÄ±nÄ±" konuÅŸtu
LÃ¼bnan'da yolsuzluklara ve hÃ¼kÃ¼metin getirmek istediÄŸi yeni vergilere karÅŸÄ± protestolar dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde devam ediyor
Myanmar'da aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kÃ§Ä± Budistler, hÃ¼kÃ¼metin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara vatandaÅŸlÄ±k verme planÄ±nÄ± protesto etti
Endonezyaâ€™da iki FransÄ±z gazeteci Ã§alÄ±ÅŸma izni ihlali iddiasÄ±yla sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi.
Moskovaâ€™nÄ±n Avrupaâ€™yÄ± kuÅŸatma stratejisinin yeni bir halkasÄ± olarak ÅŸimdi de Libyaâ€™ya askeri mÃ¼dahale hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§inde olduÄŸu iddia ediliyor.
IKBY'deki TÃ¼rkmen siyasi parti ve dernekler PKK'nÄ±n Sincar'daki varlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± ortak bildiri yayÄ±mlayarak Ã¶rgÃ¼tÃ¼n koÅŸulsuz ilÃ§eden Ã§ekilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±