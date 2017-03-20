Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde 104 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 104 kiÅŸi yakalandÄ±.
AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, Dalyan Mahallesi UÃ§ Burun aÃ§Ä±klarÄ±nda durduklarÄ± botta 47'si Suriyeli 50 yabancÄ± uyrukluyu yakaladÄ±.
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri de botla denize aÃ§Ä±lmaya Ã§alÄ±ÅŸan 54 Suriyeli'yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Yunanistan'Ä±n SakÄ±z AdasÄ±'na gitmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± belirlenen yabancÄ± uyruklu 104 kiÅŸi, iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan Ä°l GÃ¶Ã§ Ä°daresine teslim edildi.
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Ã‡eÅŸme'den Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 104 kiÅŸi yakalandÄ±.
BalÄ±kesir'in Dursunbey ilÃ§esinde, maden iÅŸÃ§ilerinin bulunduÄŸu servis aracÄ±nÄ±n tÄ±rÄ±n dorsesine Ã§arpmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 22 kiÅŸi yaralandÄ±.
Manisa merkezli 4 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan emniyet mensuplarÄ±ndan oluÅŸan 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul ArnavutkÃ¶y'de iÅŸÃ§ilerin kaldÄ±ÄŸÄ± konteynerde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 1 kiÅŸi yaralandÄ±
New York Ãœniversitesi'nde bazÄ± CHP milletvekillerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "Cumhuriyet BuluÅŸmasÄ±" na video mesajla katÄ±lan AkÅŸener olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ve baskÄ±lar altÄ±nda referanduma doÄŸru gidildiÄŸini savundu
Referandum kampanyasÄ± iÃ§in Almanya'ya giden Eker, "TÃ¼rkiye gÃ¼Ã§lÃ¼ olursa siz burada daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olursunuz. TÃ¼rkiye huzurlu olursa siz burada daha huzurlu olursunuz. TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¼cÃ¼ sizin gÃ¼cÃ¼nÃ¼zdÃ¼r" dedi
Malatya, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli, BingÃ¶l ve AdÄ±yaman'da buzlanma ve don bekleniyor
Mazlumder OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Genel Kurulu'nda genel baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen Beyhan, "MÃ¼cadelemiz, Mazlumder'in kendi fabrika ayarlarÄ±na dÃ¶nmesidir." dedi.
Dentur Avrasya YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± MorgÃ¼l, iki ilÃ§e arasÄ± yolculuÄŸun 3,5 dakikaya dÃ¼ÅŸeceÄŸini sÃ¶yledi.
ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lavuz, "Biz, inadÄ±mÄ±zdan falan deÄŸil, inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan dolayÄ±, BahÃ§eli'nin, ÃœlkÃ¼ OcaklarÄ± teÅŸkilatlarÄ±, baÅŸkanlarÄ±, yetkilileri olarak emrindeyiz, yanÄ±ndayÄ±z ve birlikte yol yÃ¼rÃ¼menin ÅŸerefi ve onuru iÃ§indeyiz" dedi.
Bolu'daki doÄŸal gÃ¼zellikleri ile Ã¼nlÃ¼ Abant Tabiat ParkÄ±'nda kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±.
Lice'de PKK'ya yÃ¶nelik devam eden operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu
Van Ä°pekyolu ilÃ§esinde kamyonette 84 kilo 390 gram esrar ele geÃ§irildi
Marmara Denizi'nde hÄ±zÄ± zaman zaman 80 kilometreye ulaÅŸan lodos nedeniyle deniz ulaÅŸÄ±mÄ± aksadÄ±.
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n, (Almanya Federal Haberalma Servisi'nin BaÅŸkanÄ± (BND) Bruno Kahl'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na iliÅŸkin) "FETÃ–'ye kimlerin arka Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermesi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok ibretli bir tablo bu" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±