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10:06, 20 Mart 2017 Pazartesi

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BalÄ±kesir'de iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan servis TIR'la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼
BalÄ±kesir'de iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan servis TIR'la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼

BalÄ±kesir'in Dursunbey ilÃ§esinde, maden iÅŸÃ§ilerinin bulunduÄŸu servis aracÄ±nÄ±n tÄ±rÄ±n dorsesine Ã§arpmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 22 kiÅŸi yaralandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BalÄ±kesir'inÂ DursunbeyÂ ilÃ§esinde,Â maden iÅŸÃ§ilerinin bulunduÄŸuÂ servis aracÄ±nÄ±nÂ tÄ±rÄ±n dorsesine Ã§arpmasÄ± sonucu 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 22 kiÅŸininde yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, maden iÅŸÃ§ilerini taÅŸÄ±yan Ramazan Kekik'in kulandÄ±ÄŸÄ± 16 KC 130 plakalÄ± servis aracÄ±, Piribeyler mevkisinde AsÄ±m KÃ¶klÃ¼ yÃ¶netimindeki 78 YD 054 plakalÄ± kereste yÃ¼klÃ¼ tÄ±rÄ±n dorsesine Ã§arptÄ±.Â 

Kazada, Sadullah Duman ve Musa Ã‡etin olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti,Â 7'si aÄŸÄ±r 22 kiÅŸi yaralandÄ±.Â 

YaralÄ±lardan biri Bursa'nÄ±n HarmancÄ±k ilÃ§e devlet hastanesine, diÄŸerleri ise ambulanslarla ve Ã§evredeki araÃ§ sahiplerince Dursunbey Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

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Ä°lgili Konular Musa Ã‡etin Sadullah Duman 78 YD 054 16 KC 130 Dursunbey ilÃ§esi BalÄ±kesir
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