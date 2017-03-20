BalÄ±kesir'de iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan servis TIR'la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Eker Almanyaâ€™da

Referandum kampanyasÄ± iÃ§in Almanya'ya giden Eker, "TÃ¼rkiye gÃ¼Ã§lÃ¼ olursa siz burada daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olursunuz. TÃ¼rkiye huzurlu olursa siz burada daha huzurlu olursunuz. TÃ¼rkiyeâ€™nin gÃ¼cÃ¼ sizin gÃ¼cÃ¼nÃ¼zdÃ¼r" dedi