10:20, 20 Mart 2017 Pazartesi

Mısır ve Sudan'ın Halayib Üçgeni için komite

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan ile Mısır arasındaki tartışmalı bölge "Halayib Üçgeni"nin statüsünün belirlenmesi ve Mısırlıların diplomatik yollarla bölgeden çıkarılması amacıyla komite kurulduğu bildirildi.

Sudan yönetimi, Halayib, Ebu Ramad ve Şelatin beldelerinin yer aldığı bölgeyle ilgili tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Sudan'da Sınırların Çizilmesi Teknik Komitesi Başkanı Abdullah es-Sadık, yaptığı açıklamada, komitenin, konuyla ilgili yol haritası belirlemek ve Mısırılıların bölgeden çıkarılması için bir hazırlık toplantısı düzenlediğini söyledi.

Sudan'ın elinde, bölgenin kendisine ait olduğunu ispatlayan belgeler olduğunu aktaran Sadık, Sudan Dışişleri Bakanlığının, Adalet, İçişleri, Dışişleri bakanlıkları ile Ulusal Arşiv Dairesi ve Sınırların Çizilmesi Teknik Komitesi'nden oluşan tarafları önceki komitelerin çalışmalarını toplayıp sonuçlarını güncellemeye çağırdığını ifade etti.

Mısır ile Sudan arasındaki sorunlu bölge, zaman zaman iki ülkeyi siyasi ve askeri olarak karşı karşıya getiriyor.

Kızıldeniz sahilindeki bölgeye “Halayib Üçgeni” deniliyor. 20 bin 850 kilometrekarelik bölgede Halayib, Ebu Ramad ve Şelatin beldeleri yer alıyor. Siyasi ve idari olarak Mısır egemenliğindeki bölgede Beşşarin, Hamdavib ve Şinitrab gibi farklı Sudani ve Nubi kabileler yaşıyor.

Mısır yönetimi bölge sakinlerine elektrik, su ve iskan gibi karşılıksız hizmetler sağlıyor. Bu bölge insanına Mısır’da başka hiçbir vilayette görülmeyen işsizlik maaşı ve öğrencilere eğitim yardımı gibi teşvik edici kolaylıklar sağlanıyor. Ücretsiz sağlık hizmetleri de Mısır’da sadece bu bölgede görülüyor. Söz konusu hizmetler nedeniyle bölge Sudan’dan ciddi göç alıyor.

Halayib Üçgeni, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkati çekiyor. Bölgede altın, uranyum, grafit, krom, nikel, demir cevheri ve barit gibi çok farklı madenlerin bulunduğu belirtiliyor.