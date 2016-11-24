10:24, 20 Mart 2017 Pazartesi

Ã‡anakkale'de orta ÅŸiddette deprem





Ã‡anakkale'de 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡anakkale'ninÂ AyvacÄ±kÂ ilÃ§esinde 4,3 ÅŸiddetindeÂ depremÂ meydana geldi. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD) Deprem Dairesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, AyvacÄ±k'ta 4,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem kaydedildi. Depremin saat 10.00'da 5,6 kilometre derinlikte gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi, sabahÄ±n erken saatlerinde bÃ¼yÃ¼klÃ¼kleri 3,2 ve 3,5 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen 11 depremin daha meydana geldiÄŸi bildirildi.

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