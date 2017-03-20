GÃ¼ncelleme: 11:01, 20 Mart 2017 Pazartesi

Maliye'den vatandaÅŸlara dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k uyarÄ±sÄ±





Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, MASAK incelemesi gerekÃ§esiyle vatandaÅŸlardan para talep edilmesi hakkÄ±nda, "DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu tÃ¼r giriÅŸimlere, vatandaÅŸlar hiÃ§bir ÅŸekilde itibar etmemelidir" denildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, bazÄ± ÅŸahÄ±slarÄ±n Mali SuÃ§larÄ± AraÅŸtÄ±rma Kurulunun (MASAK) adÄ±nÄ± kullanarak ya da inceleme iddiasÄ±yla dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k giriÅŸiminde bulunduklarÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, para ve benzeri talepte bulunan bu kiÅŸilere hiÃ§bir ÅŸekilde itibar edilmemesi gerektiÄŸi bildirildi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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