Brezilya, bozuk et skandalÄ±nÄ±n etkilerini azaltmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Temer, Ã¼lkede patlak veren bozuk et skandalÄ±nÄ±n ihracat Ã¼zerindeki olumsuz etkilerini asgariye indirmek amacÄ±yla ithalatÃ§Ä± Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileriyle bir araya geldi.
Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±'nda, Brezilya'dan et ithal eden bazÄ± Ã¼lkelerin diplomatlarÄ±yla buluÅŸan Temer, hÃ¼kÃ¼metin, Ã¼lkenin Ã¼rÃ¼n kalitesindeki gÃ¼venilirliÄŸini pekiÅŸtirmek istediÄŸini belirterek skandalÄ±n aydÄ±nlanmasÄ± ve sorumlularÄ±n adalete teslim edilmesi iÃ§in Ã¶zel soruÅŸturma ekibi kurulacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, bozuk et gÃ¶nderilen Ã¼lkeler ve sorumlu firmalarÄ±n listesinin de TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±nca aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Temer, bakanlÄ±k bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸan 11 bin mÃ¼fettiÅŸten yalnÄ±zca 33'Ã¼nÃ¼n skandala karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Temer, toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, yabancÄ± misyon temsilcilerini akÅŸam yemeÄŸi iÃ§in Brasilia'daki barbekÃ¼ lokantasÄ±na davet etti.
Bu arada, Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki tÃ¼m et paketleme tesislerinin, Brezilya'dan et ithal eden Ã¼lkelerin denetimine aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ± bildirildi.
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k et ihracatÃ§Ä±larÄ±ndan olan Brezilya'da, 21 et Ã¼reticisi ÅŸirket, bozuk etlerin son kullanma tarihlerini deÄŸiÅŸtirdikleri, etlere kimyasal madde ve su karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla soruÅŸturulurken 3 ÅŸirkete Ã¼retim yasaÄŸÄ± getirildi.
SkandalÄ±n patlak vermesi Ã¼zerine, Avrupa BirliÄŸi ve Ã‡in, Brezilya'dan aÃ§Ä±klama talep etti.
Bozuk et skandalÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonlarda ÅŸimdiye kadar 36 kiÅŸi tutuklandÄ±. Federal yargÄ±, soruÅŸturma altÄ±ndaki 46 kiÅŸinin banka hesaplarÄ±ndaki yaklaÅŸÄ±k 1 milyar Brezilya realini (324 milyon dolar) bloke etti.
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Brezilya'dan bozuk et gÃ¶nderilen Ã¼lkeler ve sorumlu firmalarÄ±n listesinin de TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±nca aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Temer, bakanlÄ±k bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸan 11 bin mÃ¼fettiÅŸten yalnÄ±zca 33'Ã¼nÃ¼n skandala karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
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