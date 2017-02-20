11:10, 20 Mart 2017 Pazartesi

Van'da PKK operasyonu: 38 gÃ¶zaltÄ±





PKK 'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ±, iÅŸbirlikÃ§i faaliyetlerde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle DBP'li yÃ¶neticilerin de bulunduÄŸu 38 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'Ä±n Ã‡aldÄ±ran ilÃ§esinde PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda aralarÄ±nda DBP'li yÃ¶neticilerin de bulunduÄŸu 38 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°l ve Ä°lÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, "Åžehit BinbaÅŸÄ± KÄ±vanÃ§ Cesur" operasyonu kapsamÄ±nda 70 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, PKK'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ±, iÅŸbirlikÃ§i faaliyetlerde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle aralarÄ±nda DBP'li yÃ¶neticilerin de bulunduÄŸu 38 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyonun devam ettiÄŸi bildirildi.

Ä°lgili Konular VAN PKK

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.