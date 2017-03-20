11:35, 20 Mart 2017 Pazartesi

Åžehit Halisdemir davasÄ± Ã¶ncesi sanÄ±klara protesto





CuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ± adliyeye getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) ele geÃ§irmek isteyenÂ cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtirenÂ Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ± adliyeye getirildi. Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki duruÅŸma Ã¶ncesinde sanÄ±klarÄ± protesto eden bir grup vatandaÅŸ adliyenin C kapÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼nde toplandÄ±. Jandarma ve polis de burada gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. "Vatan haini FETÃ–'nÃ¼n uÅŸaklarÄ±" yazÄ±lÄ± pankart aÃ§an, "PapalÄ±ÄŸÄ±n truva atÄ± FETÃ–", "HÄ±rsÄ±z FETÃ–", "Katil FETÃ–", "Bu vatan milletindir, darbecilerin deÄŸil" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler taÅŸÄ±yan protestocular, "Hepimiz Ã–mer Halisdemiriz" ve "Ä°dam isteriz" sloganlarÄ± atarak, tekbir getirdi. Jandarma araÃ§larÄ± kapÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki yolda durduktan sonra sanÄ±klar adliyenin C kapÄ±sÄ±ndan iÃ§eri sokuldu. JandarmanÄ±n oluÅŸturduÄŸu koridorun arasÄ±ndan geÃ§irilen sanÄ±klarÄ±n Ã¼zerine bazÄ± protestocular yaÄŸlÄ± urganlar attÄ±. Â

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