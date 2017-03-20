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13:54, 20 Mart 2017 Pazartesi
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11:58, 20 Mart 2017 Pazartesi

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TekirdaÄŸ'da "Ä°nka" esintisi
TekirdaÄŸ'da

Ekvador'dan gelen grup, Ä°nka mÃ¼zikleri eÅŸliÄŸinde sergilediÄŸi performansla bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ekvador'dan gelen grup, Ä°nka mÃ¼zikleriyle TekirdaÄŸlÄ±larÄ±n ilgi odaÄŸÄ± oldu.

SÃ¼leymanpaÅŸa ilÃ§esinde GÃ¼ney Amerika Ã¼lkesi Ekvador'dan gelen mÃ¼zik grubu, yÃ¶resel kÄ±yafetleri ve mÃ¼zikleriyle vatandaÅŸlarÄ±n beÄŸenisini topladÄ±.

Sahil dolgu alanda gÃ¶steri sunan Ekvadorlu mÃ¼zik topluluÄŸu, vatandaÅŸlarla hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

Ä°nka mÃ¼ziklerini dinleyen vatandaÅŸlar, grubun mÃ¼zik CD'leri ile yÃ¶resel Ã¼rÃ¼nlerinden satÄ±n aldÄ±. Gruptakiler meydanda vatandaÅŸlara sunduÄŸu mÃ¼zik dinletisinden sonra uzun sÃ¼re alkÄ±ÅŸlandÄ±.

YÃ¶resel kÄ±yafetler ve enstrÃ¼manlarla folklorik mÃ¼ziklerini seslendiren grup, 2 ay daha TÃ¼rkiye'de bulunup Ã§eÅŸitli illeri gezecekler.



Ä°lgili Konular TekirdaÄŸ inkalar Ekvador
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