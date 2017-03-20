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13:54, 20 Mart 2017 Pazartesi
Avrupa
12:01, 20 Mart 2017 Pazartesi

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Bulgaristan pazar gÃ¼nÃ¼ seÃ§ime gidiyor
Bulgaristan pazar gÃ¼nÃ¼ seÃ§ime gidiyor

Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapÄ±lacak parlamento seÃ§imlerinde, 13 siyasi partinin yanÄ± sÄ±ra 9 ittifak meclise girmek iÃ§in mÃ¼cadele edecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'da pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak erkenÂ parlamento seÃ§imlerinde 240 sandalyeli meclis iÃ§in 13 siyasi parti ve 9 ittifak yarÄ±ÅŸacak.

26 Mart'taki seÃ§imlerde 21'i baÄŸÄ±msÄ±z, 13 siyasi parti ve 9 ittifaktan toplam 4 bin 732 aday meclise girmek iÃ§in kampanya yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

Bulgaristan Merkez SeÃ§im Komisyonuna (ZÄ°K) gÃ¶re, 6 milyon 500 bin kayÄ±tlÄ± seÃ§menin bulunduÄŸu Ã¼lkede, seÃ§menlerin yÃ¼zde 65'inin sandÄ±k baÅŸÄ±na gitmesi bekleniyor. Ãœlke dÄ±ÅŸÄ±nda 400 merkezde oy kullanÄ±labilecek Bulgaristan vatandaÅŸlarÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'de de 35 sandÄ±k kurulacak.

SeÃ§im kampanyalarÄ±na hÄ±z kesmeden devam eden partiler, cuma akÅŸamÄ±na kadar Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilecek. "DÃ¼ÅŸÃ¼nme GÃ¼nÃ¼" olarak adlandÄ±rÄ±lan 25 Mart'ta seÃ§im propagandasÄ± sona ererek seÃ§im yasaklarÄ± baÅŸlayacak.

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) "en yoksul Ã¼yesi" olarak bilinen Bulgaristan'da, partilerin seÃ§im kampanyalarÄ±nÄ±, gayrisafi milli hasÄ±lanÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gibi ekonomik vaatler sÃ¼slerken, Avrupa genelinde yÃ¼kselen gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± ve Ä±rkÃ§Ä± sÃ¶ylemlerin partilerin seÃ§im beyannamelerinde yer almasÄ± dikkati Ã§ekiyor.

BULGARÄ°STAN SEÃ‡Ä°M SÄ°STEMÄ°

SeÃ§im yasasÄ±na gÃ¶re 31 bÃ¶lgeden oluÅŸan Ã¼lkede, nÃ¼fus yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re her bÃ¶lgeden farklÄ± sayÄ±da milletvekili seÃ§iliyor.

Partilerin, 240 sandalyeli parlamentoda yer alabilmesi iÃ§in yÃ¼zde 4 barajÄ±nÄ± aÅŸmasÄ± gerekirken, mecliste grup oluÅŸturabilmek iÃ§in de en az 10 milletvekili ÅŸartÄ± aranÄ±yor.

SEÃ‡Ä°MÄ°N Ä°DDÄ°ALI Ä°SÄ°MLERÄ°

Ãœlkenin en bÃ¼yÃ¼k siyasi partisi konumundaki, eski BaÅŸbakan Boyko Borisov'un liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Bulgaristan'Ä±n AvrupalÄ± GeliÅŸimi Ä°Ã§in YurttaÅŸlar (GERB) Partisi seÃ§imlere, "Bulgaristan Ä°Ã§in Reel Kararlar" sloganÄ±yla katÄ±lÄ±yor.

Emekli maaÅŸlarÄ±nÄ± artÄ±rma vaadinde bulunan GERB, geÃ§en dÃ¶nem yaptÄ±ÄŸÄ± altyapÄ± projelerindeki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± referans olarak kullanÄ±yor.

GERB, Ã¶nceki dÃ¶nemde mecliste sahip olduÄŸu 84 sandalyeyi korumayÄ± hedefliyor.

Genellikle seÃ§menlerinin yaÅŸ ortalamasÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸu, eski komÃ¼nist partinin devamÄ± olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) de seÃ§imlere sÄ±kÄ± hazÄ±rlanÄ±yor.

BSP, kampanyasÄ±nda "Adaletin ZamanÄ± GelmiÅŸtir" sloganÄ±nÄ± tercih ederken, sosyal hizmetlerin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve Ä±lÄ±mlÄ± milliyetÃ§ilik mesajlarÄ±yla seÃ§menlere hitap ediyor.

PopÃ¼list Ã§izgide politika izleyen, Ä±rkÃ§Ä± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i partilerin oluÅŸturduÄŸu "BirleÅŸik Vatanseverler" de daha Ã§ok Bulgaristan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara ve komÅŸu TÃ¼rkiye'ye karÅŸÄ± sÃ¶ylemleriyle seÃ§men kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

SEÃ‡Ä°ME BÄ°R HAFTA KALA ANKETLERDEKÄ° SON DURUM

"Alpha Research" adlÄ±Â kamuoyuÂ araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin son anketine gÃ¶re, GERB Partisi ile BSP yÃ¼zde 32 oyla yarÄ±ÅŸÄ± kafa kafaya gÃ¶tÃ¼rÃ¼yor.

BirleÅŸik Vatanseverler ittifakÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10 oy alarak meclise gireceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, seÃ§imlerden sonra oluÅŸturulacak 44. dÃ¶nem parlamentoda yÃ¼zde 4 barajÄ±nÄ± aÅŸan 5 veya 6 siyasi oluÅŸumun temsil edileceÄŸi tahmin ediliyor.

Anketler, 240 sandalyeli parlamentoda tek baÅŸÄ±na iktidar olabilmek iÃ§in gerekli 121 milletvekili sayÄ±sÄ±na hiÃ§bir partinin eriÅŸemeyeceÄŸini gÃ¶sterirken, eski BaÅŸbakan Boyko Borisov'un 3. kez hÃ¼kÃ¼metin baÅŸÄ±na geÃ§ebilmesi iÃ§in koalisyona gitmesi gerekiyor.

Â EN BÃœYÃœK Ã‡IKIÅžI DOST BÄ°RLÄ°ÄžÄ° YAPABÄ°LÄ°R

Bulgaristan'da TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oylarÄ±na talip olan LÃ¼tvi Mestan liderliÄŸindeki Sorumluluk, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve HoÅŸgÃ¶rÃ¼ Ä°Ã§in Demokratlar (DOST) Partisinin seÃ§imlerde bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz yapabileceÄŸi belirtiliyor.

TÃ¼rkiye'nin 24 KasÄ±m 2015'te hava sahasÄ± ihlali yapan Rus uÃ§aÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rmesinin ardÄ±ndan, dÃ¶nemin Hak ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼kler Hareketi (HÃ–H) Genel BaÅŸkanÄ± Mestan, Bulgaristan meclisinde Rusya'yÄ± eleÅŸtiren bildiri okumuÅŸ, kÄ±sa sÃ¼re sonra da HÃ–H Mestan'Ä± genel baÅŸkanlÄ±ktan indirip partiden ihraÃ§ etmiÅŸti.

Mestan da beraberindeki 5 milletvekiliyle DOST Partisini kurmuÅŸtu. Bulgaristan'daki TÃ¼rk siyasi hareketinde yeni bir sayfa aÃ§an Mestan, erken seÃ§imlerde HÃ¼rriyet ve Åžeref Halk Partisi (HÅžHP) ile de ittifak yaparak seÃ§imlere DOST BirliÄŸi altÄ±nda katÄ±lÄ±yor.

7 milyonluk Ã¼lke nÃ¼fusunun yÃ¼zde 10'unu oluÅŸturan TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oylarÄ± iÃ§in DOST BirliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra son parlamentoda 33 milletvekili bulunan HÃ–H mÃ¼cadele verecek.

Ancak DOST BirliÄŸinin barajÄ± aÅŸarak HÃ–H'Ã¼n milletvekili sayÄ±sÄ±na ortak olmasÄ±na kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±yor. HÃ–H'Ã¼n TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±ndaki desteÄŸini yitirmesinin en bÃ¼yÃ¼k sebebi olarak, aday listesinde Ä±rkÃ§Ä± ATAKA (Atak) Partisinin eski milletvekillerine yer vermesi gÃ¶steriliyor.

DOST BirliÄŸi, seÃ§im kampanyasÄ±nda komÅŸu TÃ¼rkiye ile dostluÄŸun Ã¶nemini vurgulayarak 44. mecliste Bulgaristan'Ä±n AB ve NATO'ya olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunacaÄŸÄ±nÄ± belirtiyor.Â 



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