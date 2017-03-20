Vaer'den tahliye edilen bin 354 sivil Cerablus'ta

Suriye'de rejim gÃ¼Ã§lerinin kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda bulunan Humus'un merkezindekiÂ VaerÂ ilÃ§esinden tahliye edilen bin 354Â sivil,Â Cerablus'taki Ã§adÄ±r kente ulaÅŸtÄ±.
DÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde, Â Vaer ilÃ§esinden hareket eden ve bu sabah erken saatlerde Halep'in Bab ilÃ§esine ulaÅŸan 32 otobÃ¼sten oluÅŸan kafile, buradan yaklaÅŸÄ±k 12 saatlik yolculuÄŸun ardÄ±ndan Cerablus'a geldi.
Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca (AFAD) Cerablus'a baÄŸlÄ± Amerne kÃ¶yÃ¼nde kurulan Ã§adÄ±rlara yerleÅŸtirilen sivillerin ilk etapta temel ihtiyaÃ§larÄ± giderildi.
AFAD Gaziantep Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sinan Atakan, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 12 dÃ¶nÃ¼m alan Ã¼zerinde 306 aile iÃ§in 230 Ã§adÄ±r kurduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
BaÅŸka sivillerin gelme ihtimaline karÅŸÄ± baÅŸka bir bÃ¶lgeye 100 Ã§adÄ±r daha kurduklarÄ±nÄ± belirten Atakan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Gelen aileler iÃ§in bÃ¼tÃ¼n hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± tamamladÄ±k ve Ã§adÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± kurduk. Ã‡adÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n iÃ§inde battaniye ve yataklarÄ±nÄ± koyduk. Her aileye bir mutfak ve hijyen seti verdik. BunlarÄ±n yanÄ±nda onlara su, kumanya ve diÄŸer Ã§eÅŸitli malzemeler daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca saÄŸlÄ±k ekiplerimiz Ã§ocuklarÄ±n aÅŸÄ±larÄ±nÄ± yapÄ±yor. Ä°Ã§lerinde hasta ve yaralÄ± olanlarÄ±n hastaneye nakli saÄŸlandÄ±. Ä°nÅŸallah bu insanlarÄ± bugÃ¼n itibariyle Ã§adÄ±rlarÄ±na eksiksiz olarak almÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z."
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Suriye'nin Humus kentinin Vaer ilÃ§esinden tahliye edilen bin 354 sivil, Cerablus'taki Ã§adÄ±r kente ulaÅŸtÄ±
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