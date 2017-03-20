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13:53, 20 Mart 2017 Pazartesi
DÄ±ÅŸ Politika
12:27, 20 Mart 2017 Pazartesi

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Kuveyt Emiri el Sabah TÃ¼rkiye'ye geliyor
Kuveyt Emiri el Sabah TÃ¼rkiye'ye geliyor

Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye gelecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n daveti Ã¼zerine bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

El Sabah'Ä±n 22 Mart'a kadar sÃ¼recek ziyareti sÄ±rasÄ±nda kendisine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan Devlet NiÅŸanÄ± tevcih edilecek.

Kuveyt Emiri el Sabah ile iki Ã¼lke arasÄ±nda mÃ¼zakereleri tamamlanan Ã§eÅŸitli alanlardaki iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

AÃ§Ä±klamada, "Ä°kili ve bÃ¶lgesel konularÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± sÃ¶z konusu ziyaret, halihazÄ±rda mÃ¼kemmel dÃ¼zeyde iliÅŸkilere sahip olduÄŸumuz Kuveyt ile gerek ikili gerek KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi kapsamÄ±nda iÅŸ birliÄŸimizin daha da geliÅŸtirilmesine katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r." ifadeleri yer aldÄ±.



Ä°lgili Konular TÃ¼rkiye kuveyt Sabah Ahmed Cabir el Sabah
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