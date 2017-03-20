Kuveyt Emiri el Sabah TÃ¼rkiye'ye geliyor

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah,Â CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n daveti Ã¼zerine bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
El Sabah'Ä±n 22 Mart'a kadar sÃ¼recek ziyareti sÄ±rasÄ±nda kendisine CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan Devlet NiÅŸanÄ± tevcih edilecek.
Kuveyt Emiri el Sabah ile iki Ã¼lke arasÄ±nda mÃ¼zakereleri tamamlanan Ã§eÅŸitli alanlardaki iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
AÃ§Ä±klamada, "Ä°kili ve bÃ¶lgesel konularÄ±n ele alÄ±nacaÄŸÄ± sÃ¶z konusu ziyaret, halihazÄ±rda mÃ¼kemmel dÃ¼zeyde iliÅŸkilere sahip olduÄŸumuz Kuveyt ile gerek ikili gerek KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi kapsamÄ±nda iÅŸ birliÄŸimizin daha da geliÅŸtirilmesine katkÄ± saÄŸlayacaktÄ±r." ifadeleri yer aldÄ±.
ÅžÄ±rnak'taki bazÄ± aÅŸiret ve aileler, 16 Nisan'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esi sÄ±nÄ±rÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan TÃ¼rkiye'ye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 172 kiÅŸi yakalandÄ±.
Hatay merkezli FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda yakalanan aralarÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni HÃ¼seyin Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de bulunduÄŸu 10 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, bir haftada dÃ¼zenlenen 230 operasyonda 13 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi, 11 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu teslim oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusu Ã¼zerinden isim vermeden ana muhalefeti eleÅŸtirerek, ''BunlarÄ±n siyasette jÃ¼bile zamanÄ± Ã§oktan gelmiÅŸ ama hala direniyorlar'' ifadesini kullandÄ±
Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye gelecek
Ekvador'dan gelen grup, Ä°nka mÃ¼zikleri eÅŸliÄŸinde sergilediÄŸi performansla bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±
CuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ± adliyeye getirildi
PKK 'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ±, iÅŸbirlikÃ§i faaliyetlerde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle DBP'li yÃ¶neticilerin de bulunduÄŸu 38 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, MASAK incelemesi gerekÃ§esiyle vatandaÅŸlardan para talep edilmesi hakkÄ±nda, "DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu tÃ¼r giriÅŸimlere, vatandaÅŸlar hiÃ§bir ÅŸekilde itibar etmemelidir" denildi
Ã‡eÅŸme'den Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 104 kiÅŸi yakalandÄ±.
BalÄ±kesir'in Dursunbey ilÃ§esinde, maden iÅŸÃ§ilerinin bulunduÄŸu servis aracÄ±nÄ±n tÄ±rÄ±n dorsesine Ã§arpmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 22 kiÅŸi yaralandÄ±.
Manisa merkezli 4 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda, gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan emniyet mensuplarÄ±ndan oluÅŸan 25 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul ArnavutkÃ¶y'de iÅŸÃ§ilerin kaldÄ±ÄŸÄ± konteynerde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 1 kiÅŸi yaralandÄ±
New York Ãœniversitesi'nde bazÄ± CHP milletvekillerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen "Cumhuriyet BuluÅŸmasÄ±" na video mesajla katÄ±lan AkÅŸener olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ve baskÄ±lar altÄ±nda referanduma doÄŸru gidildiÄŸini savundu