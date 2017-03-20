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13:54, 20 Mart 2017 Pazartesi
Amerika
12:29, 20 Mart 2017 Pazartesi

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KanadalÄ± Ã¶ÄŸretmene 1 milyon dolarlÄ±k eÄŸitim Ã¶dÃ¼lÃ¼
KanadalÄ± Ã¶ÄŸretmene 1 milyon dolarlÄ±k eÄŸitim Ã¶dÃ¼lÃ¼

BAE merkezli "KÃ¼resel EÄŸitim ve Mesleki Beceriler Forumu"nca verilen "KÃ¼resel EÄŸitimci" Ã¶dÃ¼lÃ¼, Kanada'nÄ±n uzak Eskimo kÃ¶y okulunda Ã¶ÄŸretmenlik yapan Maggie MacDonnell'a verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kanada'nÄ±n Arktik bÃ¶lgesindeki uzak bir Eskimo kÃ¶y okulunda Ã¶ÄŸretmenlik yapan Maggie MacDonnell, yÄ±lÄ±n "KÃ¼resel EÄŸitimcisi" Ã¶dÃ¼lÃ¼ne layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. MacDonnell'e Ã¶dÃ¼lle birlikte 1 milyon dolar da armaÄŸan edilecek.

BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli "KÃ¼resel EÄŸitim ve Mesleki Beceriler Forumu"nca verilen Ã¶dÃ¼l, Dubai'de dÃ¼zenlenen tÃ¶renle KanadalÄ± eÄŸitimciye takdim edildi.

Quebec eyaletinin kuzeyinde, Ã¼lkenin en uzak ikinci yerleÅŸimi olan Salluite adlÄ± bin 300 nÃ¼fuslu Eskimo kÃ¶yÃ¼nde Ã¶ÄŸretmenlik yapan MacDonnell'in zor ÅŸartlar altÄ±nda sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revinin yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n yaÅŸam kalitesini yÃ¼kseltmek iÃ§in yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmalar sebebiyle Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Kara yoluyla eriÅŸimin olmadÄ±ÄŸÄ±, yalnÄ±zca helikopter veya uÃ§akla ulaÅŸÄ±labilen, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda sÄ±caklÄ±klarÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 25 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgede altÄ± yÄ±ldÄ±r gÃ¶rev yapan MacDonnell'Ä±n, Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi projelerle bÃ¶lgedeki insanlarÄ±n Ã¶zellikle de genÃ§lerin sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã¼rettiÄŸi bildirildi.

MacDonnell, kÄ±z Ã§ocuklarÄ± iÃ§in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "yaÅŸam becerisi" programlarÄ±na yÃ¶redeki Ã§ocuklarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± beÅŸ kat arttÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±.

KanadalÄ± eÄŸitimci, aÅŸÃ§Ä±lÄ±k eÄŸitimi alan kÄ±zlarÄ±n yÃ¶redeki ihtiyaÃ§ sahiplerine her gÃ¼n sÄ±cak yemek hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir program iÃ§in Kanada hÃ¼kÃ¼metinden 30 bin dolar fon saÄŸladÄ±. 20 bin dolarlÄ±k bir fonla da okul Ã§ocuklarÄ±nÄ±n, diÄŸer Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in saÄŸlÄ±klÄ± yemekler hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bir baÅŸka programÄ± hayata geÃ§iren MacDonnell, yÃ¶redeki ana sÄ±nÄ±flarÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ ortak Ã§alÄ±ÅŸmayla ortaÃ¶ÄŸretim Ã¶ÄŸrencisi kÄ±zlarÄ±n kreÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸarak erken Ã§ocukluk geliÅŸimi ve eÄŸitimi hakkÄ±nda bilgi ile tecrÃ¼be kazanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

MacDonnell, Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ alÄ±rken yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlamadan Ã¶nce bir Kanada vatandaÅŸÄ± olarak ihmale uÄŸrayan Eskimo halkÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±lardan habersiz olduÄŸunu belirtti. MacDonnell, genÃ§lerin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± mahrumiyet koÅŸullarÄ±nÄ±n onlarÄ± umutsuzluÄŸa ittiÄŸini, bu nedenle bÃ¶lgede genÃ§ler arasÄ±nda intihar oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼ksek olduÄŸunu ifade etti.

Bu kÄ±sÄ±r dÃ¶ngÃ¼nÃ¼n ancak eÄŸitim yoluyla ve genÃ§lerin toplumsal hayata katÄ±lÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayarak aÅŸÄ±labileceÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan
MacDonnell, "EÄŸitimcilik bana genÃ§lerle irtibat kurmanÄ±n, onlarÄ±n gerÃ§ekliklerini anlamÄ±nÄ±n ideal bir yolunu sundu. Bu sayede genÃ§lerin hedeflerine ulaÅŸmalarÄ±nda yardÄ±m edebilecek projeler ortaya Ã§Ä±karabildik." dedi.

UZAYDAN Ã–DÃœL ANONSU

DÃ¼nya Ã§apÄ±nda eÄŸitimin ve eÄŸitimcilerin itibarÄ±nÄ± yÃ¼kseltmeyi amaÃ§layan Ã¶dÃ¼l iÃ§in gerÃ§ekleÅŸtirilen tÃ¶rene Dubai Emiri Åžeyh Muhammed Bin RaÅŸit El Maktum'un yanÄ± sÄ±ra birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ davetli de katÄ±ldÄ±.

Ã–dÃ¼l anonsu iÃ§in UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu astronotlarÄ±yla canlÄ± baÄŸlantÄ± yapÄ±ldÄ±. Ã–dÃ¼lÃ¼ aÃ§Ä±klayan FransÄ±z Astronot Thomas Pesquet, "Bu vesileyle, dÃ¼nyanÄ±n tÃ¼m Ã¶ÄŸretmenlerine uzaydan teÅŸekkÃ¼r eden ilk insan olmak istiyorum." sÃ¶zlerine yer verdi.

DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinden 10 finalist eÄŸitimci arasÄ±ndan Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼len MacDonnell'e Ã¶dÃ¼lle birlikte 1 milyon dolar da armaÄŸan edilecek.



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