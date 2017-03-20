12:36, 20 Mart 2017 Pazartesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan jÃ¼bile tavsiyesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul HaliÃ§ Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenen UluslararasÄ± Futbol Zirvesi'nde konuÅŸtu.



ErdoÄŸan'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸÃ¶yle:



''Sporun, Ã¶zellikle futbolun kaynaÅŸtÄ±ran farklÄ± kimlikleri bir araya getiren yÃ¶nÃ¼nÃ¼ hepimiz Ã§ok iyi biliyoruz. Futbolun Ã¶zÃ¼nde rekabetle birlikte fedakarlÄ±k dostluk ve dayanÄ±ÅŸma vardÄ±r. Bu oyunda kazanmak iÃ§in sahaya Ã§Ä±kan oyuncularÄ±n bireysel yetenekleri yanÄ±nda arkalarÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yÃ¶netim desteÄŸine uyuma ihtiyaÃ§ vardÄ±r. Hakem bitiÅŸ dÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã§alana kadar pes etmemeyi gerektiren bir oyunda Ã¼mitsizliÄŸe asla yer yoktur. Bu oyun aynÄ± zamanda bir direniÅŸtir bir meydan okumadÄ±r. Futbol estetiktir, sanattÄ±r gÃ¶rsel bir ziyafettir.

''FUTBOLUN DA BÄ°R Ä°NADI VARDIR''

Ã‡ocukluk dÃ¶nemlerinden itibaren futbola gÃ¶nÃ¼l vermiÅŸ genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda Ã§eÅŸitli kulÃ¼plerde top koÅŸturmuÅŸ biri olarak bu iÅŸin bir insana neler kazandÄ±rabileceÄŸini Ã§ok iyi biliyorum. Profesyonel deÄŸildim. Siyasetin temelde futbol ile birÃ§ok ortak yÃ¶nÃ¼ olduÄŸuna inanÄ±yorum. Spor gibi siyasetin de Ã¶zÃ¼ rekabettir, yarÄ±ÅŸtÄ±r. Bu yarÄ±ÅŸÄ±n ilk aÅŸamasÄ± sandÄ±ktan galip Ã§Ä±kmak iÃ§in ikinci aÅŸamasÄ± da sorumluluk Ã¼stlendikten sonra millete hizmet gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§indir. TÄ±pkÄ± futbol gibi siyaset de takÄ±m oyunudur. Yani saÄŸlam bir kadro gerektirir. PlansÄ±zca oynayan, taktiÄŸi ve stratejisi olmayan bir takÄ±mÄ±n kupayÄ± kaldÄ±rma ihtimali nasÄ±l yoksa milletine sÃ¶yleyecek sÃ¶zÃ¼ olmayan siyasetÃ§ilerin, siyasi partilerin de baÅŸarÄ± ÅŸansÄ± yoktur. Futbol gibi siyaset de tutku olmayÄ±nca aÅŸk olmayÄ±nca sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lecek bir iÅŸ deÄŸildir. Kendini o iÅŸe adayacak. Yani futbolun da bir inadÄ± vardÄ±r. Hocam bana 'OÄŸlum topu yiyeceksin' derdi. Top yenir mi? Orada inadÄ± anlatÄ±yor.

Son anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinde olduÄŸu gibi hala nasÄ±l futbolun, inÅŸallah onlardan kurtuluyoruz, holiganlarÄ± varsa, hala holigan siyasetiyle netice almaya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n bulunduÄŸunu da gÃ¶rÃ¼yoruz. Fikirlerinin gÃ¼cÃ¼ne gÃ¼venemeyenler, yalana, iftiraya, hatta ÅŸiddete baÅŸvurmaktan Ã§ekinmediler.

''MAALESEF ÃœLKEMÄ°ZDE BUNU Ã‡OK SIK YAÅžIYORUZ''

Sporun iÃ§ine ÅŸiddet ve saldÄ±rganlÄ±k girince centilmenlik ruhu nasÄ±l kayboluyorsa, siyasetin iÃ§ine yalan, iftira ve Ã§arpÄ±tma girince aynÄ± sonuÃ§ ortaya Ã§Ä±kar. Maalesef Ã¼lkemizde bunu Ã§ok sÄ±k yaÅŸÄ±yoruz. 40 yÄ±llÄ±k siyasi hayatÄ±m boyunca bir taraftan milletimize hizmet ederken, diÄŸer taraftan da bu yÄ±kÄ±cÄ± siyaset anlayÄ±ÅŸÄ±yla mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼ttÃ¼m. Siyasetin kalitesi yÃ¼kseldikÃ§e iktidarÄ± sandÄ±k yoluyla deÄŸil de ÅŸikeyle, hileyle, darbeyle, tehditle, yÄ±kÄ±cÄ± siyasetle elde edebileceÄŸini sananlar bizim milletimiz tarafÄ±ndan tasfiye edilmiÅŸtir.

Son dÃ¶nemde Ã¶nemli Ã¶lÃ§Ã¼de azalttÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sporda ÅŸiddeti de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te alacaÄŸÄ±mÄ±z ilave tedbirlerle Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelere getireceÄŸimize inanÄ±yorum. Bir yasal dÃ¼zenleme talebi olduÄŸunu biliyorum. Bu yasal dÃ¼zenlemeyle alakalÄ± da ÅŸÃ¼phesiz ki federasyonun, KulÃ¼pler BirliÄŸi'nin, tÃ¼m kulÃ¼plerle ortaklaÅŸa, iyi Ã§alÄ±ÅŸarak hazÄ±rlayÄ±p sunacaklarÄ± bÃ¶yle bir teklifi inÅŸallah parlamentomuz da sÃ¼ratle Ã§Ä±karacaktÄ±r, buna inanÄ±yorum.

''BUNLARIN SÄ°YASETTE JÃœBÄ°LE ZAMANI Ã‡OKTAN GELMÄ°Åž AMA HALA DÄ°RENÄ°YORLAR''

Milletten korkan, genÃ§lerden Ã§ekinen bir anlayÄ±ÅŸla TÃ¼rkiye'nin geleceÄŸi inÅŸa edilebilir mi? AslÄ±nda bunlarÄ±n siyasette jÃ¼bile zamanÄ± Ã§oktan gelmiÅŸ ama hala direniyorlar. Onun iÃ§in de Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tÃ¼m maÃ§larda yeniliyorlar. Daha Ã¶nce 7 defa yenilmiÅŸlerdi. Ä°nÅŸallah 16 Nisan'da 8. defa yenilecekler. Ä°nÅŸallah bu defa mesajÄ± alÄ±rlar.

''HAKKIMIZ OLDUÄžU HALDE BÄ°ZE OLÄ°MPÄ°YATLARI VERMEDÄ°LER''

Ãœlkemize henÃ¼z olimpiyatlarÄ± getirememiÅŸ olabiliriz ama burada dÃ¶nen dolaplarÄ± da biliyorsunuz. Bizzat yaÅŸadÄ±m maalesef Ã§ok ciddi dolaplar dÃ¶nÃ¼yor. HakkÄ±mÄ±z olduÄŸu halde bize olimpiyatlarÄ± vermediler. Bir kere olimpiyat yapmÄ±ÅŸ olanlara, ikinci kez olimpiyatlar verdiler. Oralarda dÃ¶nen dolaplara da bizzat ÅŸahit oldum, gÃ¶rdÃ¼m, biliyorum.

Ä°nÅŸallah 19 MayÄ±s'Ä± (Ankara) yÄ±kÄ±yoruz. Onun yerine 35-40 bin seyirci kapasiteli stadyum yapmayÄ± planlamÄ±ÅŸ durumdayÄ±z. Proje Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± bitti, ihale aÅŸamasÄ±nda. BaÅŸkent'te Ã¶rnek bir stadyumumuz yok.''