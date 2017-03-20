12:45, 20 Mart 2017 Pazartesi

Gana'da sel faciasÄ±: en az 20 Ã¶lÃ¼





Kintampo'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle meydana gelen sel felaketinde, en az 20 Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gana'nÄ±n turistik bÃ¶lgelerinden Kintampo'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle meydana gelen sel felaketinde, en az 20 Ã¶ÄŸrencinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini bildirildi. Ulusal basÄ±nda yer alan haberlerde, Kintampo'da Ã¶ÄŸrencilerin ÅŸelale yakÄ±nÄ±nda yÃ¼zdÃ¼kleri sÄ±rada baÅŸlayan ÅŸiddetli yaÄŸmurun sele dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, en az 20 Ã¶ÄŸrencinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi. Yetkililerin "alÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k bir olay" olarak deÄŸerlendirdikleri selde Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe edildiÄŸi vurgulandÄ±.

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