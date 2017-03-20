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SelÃ§uklu kitabeleri yeniden okunuyor
SelÃ§uklu kitabeleri yeniden okunuyor

Akdeniz Ãœniversitesi bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan bir ekip, Antalya'daki 810 yÄ±llÄ±k SelÃ§uklu eserlerinin kitabelerini yeniden okumaya baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Antalya'dakiÂ 810 yÄ±llÄ±kÂ SelÃ§uklu yapÄ±larÄ±na aitÂ kitabeleri,Â Akdeniz ÃœniversitesiÂ bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan bir ekip tarafÄ±ndan yeniden okunuyor.

Kaynaklara gÃ¶re 1207'de SelÃ§uklu SultanÄ± GÄ±yaseddin KeyhÃ¼srev tarafÄ±ndan fethedilen Antalya, yÃ¼zlerce mimari eserlerle donatÄ±ldÄ±. Ã–zellikle KaleiÃ§i'nde yoÄŸunlaÅŸanÂ mimari eserlerin Ã¼zerindeki kitabelerden Antalya'nÄ±n tarihÃ§esini revize etmek iÃ§in tarihÃ§iler yeniden harekete geÃ§ti.

Akdeniz Ãœniversitesi Edebiyat FakÃ¼ltesi Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼ OrtaÃ§aÄŸ Tarihi Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ±Â DoÃ§.Dr. Mehmet Emin Åžen, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, her biri tarihi kayÄ±t Ã¶zelliÄŸi taÅŸÄ±yan SelÃ§uklu kitabelerinin oluÅŸturduklarÄ± ekip tarafÄ±ndan kapsamlÄ±ca yeniden ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"TÃœRKLERÄ°N ANTALYA'DA 800-1000 YILLIK FAALÄ°YETÄ° VAR"

TÃ¼rklerin Anadolu'yu fethettikten sonra bÃ¶lgede kalÄ±cÄ± olduklarÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in bazÄ± imar faaliyetlerine girdiklerini ifade eden Åžen, SelÃ§uklu SultanÄ± GÄ±yaseddin KeyhÃ¼srev tarafÄ±ndan Antalya'nÄ±n fethinden sonra ve ondan sonraki sultanlar Ä°zzetin Keykavus ve Alaaddin Keykubat dÃ¶neminde cami, tekke, medrese ve diÄŸer yapÄ±larÄ±n vezirler ve devlet adamlarÄ± tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Åžehrin tarihini gÃ¶steren, bir nevi "tapu senedi" niteliÄŸindeki eserlerin kitabeleri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Åžen, ÅŸunlarÄ± belirtti:

"Antalya ve Ã§evresinde SelÃ§uklular, beylikler ve gerekse OsmanlÄ±lar dÃ¶nemlerinde yazÄ±lmÄ±ÅŸ ne kadar kitabe varsa revize edeceÄŸiz. GÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, buralarÄ± gezen seyyahlarÄ±n kitaplarÄ±na ve dÃ¶nemin kaynaklarÄ±na bakarak, bugÃ¼n ortada olmayan mimari yapÄ±larÄ±n kitabelerinin de ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ± hedefliyoruz. TÃ¼rklerin Antalya'da 800-1000 yÄ±llÄ±k bir faaliyeti var. BunlarÄ±n gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± bizim boynumuzun borcu. Bu konuda elimizden gelen Ã§abayÄ± gÃ¶stereceÄŸiz."

Daha Ã¶nceki Ã§alÄ±ÅŸmalarda kitabelerin bazÄ±larÄ±nÄ±n okunmasÄ±nda hatalar olduÄŸunun belirlendiÄŸine dikkati Ã§eken Åžen, SelÃ§uklular dÃ¶neminde ArapÃ§a yazÄ±lan kitabelerin, bu dili bilen uzmanlarca yeniden okunmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Mezar taÅŸlarÄ±nÄ±n da bu proje kapsamÄ±nda deÄŸerlendirileceÄŸini belirten Åžen, "GeÃ§miÅŸimize ait neler varsa ortaya Ã§Ä±karmayÄ± hedefliyoruz." diye konuÅŸtu.

"YÄ°VLÄ° MÄ°NARE CAMÄ°Ä° KÄ°TABESÄ°NDE DE HATA VAR"

Tarih araÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Necmi Atik de arasÄ±nda Antalya'nÄ±n sembolÃ¼ Yivli Minare Camisi'nin kitabesi de olmak Ã¼zere birÃ§ok esere ait kitabenin okumalarÄ±nÄ±n "eksik" veya "hatalÄ±" olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼.

OkuduklarÄ± fetih kitabelerinden SelÃ§uklular'Ä±n 1196'da Antalya'yÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iÅŸaret eden Atik, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"BunlarÄ± okumuÅŸ olduÄŸumuz yazma eser ve kitabelerden Ã¶ÄŸreniyoruz. Hem Antalya MÃ¼zesindeki kitabelerden hem de bugÃ¼n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren eserler Ã¼zerindeki kitabelerden anlÄ±yoruz. Kitabelere gÃ¶re SelÃ§uklularÄ±n Antalya'daki varlÄ±ÄŸÄ± 1207 deÄŸil 1196. Kaynaklarda geÃ§miyor ama kitabelerden okuduÄŸumuz kadarÄ±yla Abbasiler'in de Antalya'yÄ± bir sÃ¼re hakimiyetlerine aldÄ±klarÄ±nÄ± anlÄ±yoruz."

Antalya'nÄ±n sembolÃ¼ Yivli Minare'nin SelÃ§uklular dÃ¶neminden kalan en somut eser olduÄŸunu ifade eden Atik, yanÄ±ndaki cami ve mevlevihanenin de o dÃ¶nemin eserleri arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Evliya Ã‡elebi ve Ä°bni Batuta'nÄ±n eserlerine gÃ¶re KaleiÃ§i'nde 7 bÃ¼yÃ¼k tekke ile 7 cami ve birÃ§ok mescit olduÄŸunu anlatan Atik, ancak bugÃ¼n bunlarÄ±n birÃ§oÄŸunun yÄ±kÄ±lÄ±p yok olduÄŸuna iÅŸaret etti.

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Ä°lgili Konular selÃ§uklu SelÃ§uklu kitabeleri
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