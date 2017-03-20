Las Fallas Festivali'nde dev kuklalar ateşe verildi | FOTO

İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenen ve geçen yıl UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren Las Fallas Festivali, kent merkezindeki dev kuklaların ateşe verilmesiyle son buldu.
Usta marangozların 1 yıl çalışarak yaptıkları ve kent merkezinin 30 farklı yerine koydukları “La Falla” adı verilen dev tahta kuklalar, 1 hafta sergilendikten sonra tek tek yakıldı. Her yıl en görkemli eserin konulduğu Belediye Meydanı'ndaki “La Falla” ise bu kez rekor uzunlukta oldu. Manolo Garcia önderliğindeki bir grup marangoz tarafından yapılan, 41 metre uzunluğunda ve 3,8 ton ağırlığındaki "Valencia, Ca la Trava" adlı eser, saat 01.00'da havai fişekler eşliğinde ateşe verildi.
Valencia Belediyesinin geçen yıllarda gerçekleştirmek istediği ancak sadece proje aşamasında kalan “Ca la Trava” adlı telekomünikasyon kulesine atfen inşa edilen eserin, İspanya’da tamamlanmış tüm kamusal projelere eleştiri getirdiği kaydedildi.
Meksika ile ABD sınırına duvar inşa etmek isteyen ABD Başkanı Donald Trump’ı duvar örerken veya AB’nin sığınmacılara yönelik politikasından dolayı eleştirilen Almanya Başbakanı Angela Merkel’i "Avrupa Oteli"nde resepsiyon şefi olarak gösteren dev kuklalar, ziyaretçilerin en çok hatıra fotoğrafı çektirdiği figürler oldu. Ayrıca İspanya iç politikasıyla ilgili olarak Başbakan Mariano Rajoy’u, siyasi çekişme içinde olduğu diğer parti liderleriyle birlikte bir tiyatro kabaresinde gösteren kuklalar ya da Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yu “Altın Top” yumurtlayan bir tavuk gibi gösteren eserler bu yılki festivalin öne çıkan figürleri olarak dikkati çekti.
Öte yandan yaklaşık 800 bin nüfusa sahip Valencia kentine festival dolayısıyla 1 milyona yakın turist geldi. Etkinlikler kapsamında 8 ton barut kullanıldığı belirtildi.
Festivalin sonunda kuklaların yakılmasından dolayı oluşan tonlarca külü temizlemek için binden fazla temizlik işçisi görev yaptı.
İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenen ve geçen yıl UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne giren Las Fallas Festivali, kent merkezindeki dev kuklaların ateşe verilmesiyle son buldu
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