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13:54, 20 Mart 2017 Pazartesi
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12:57, 20 Mart 2017 Pazartesi

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TerÃ¶rle mÃ¼cadelede bir haftalÄ±k bilanÃ§o aÃ§Ä±klandÄ±
TerÃ¶rle mÃ¼cadelede bir haftalÄ±k bilanÃ§o aÃ§Ä±klandÄ±

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, bir haftada dÃ¼zenlenen 230 operasyonda 13 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi, 11 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu teslim oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±ndaÂ bir haftadaÂ dÃ¼zenlenenÂ 230 operasyondaÂ 13 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi, 11 terÃ¶rist teslim oldu.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 13-20 Mart tarihlerindeki terÃ¶r, uyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k operasyonlarÄ±na iliÅŸkin bilgi verildi.

Buna gÃ¶re, jandarma Ã¶zel harekat, jandarma komando birlikleri, polis Ã¶zel harekat ile iÃ§ gÃ¼venlik kapsamÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) 230 operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlar kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ±yla 999 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Operasyonlarda DEAÅž ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 70, FETÃ– ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 28, sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla 28 kiÅŸi yakalandÄ±.

Yurt genelindeki operasyonlarda 13 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 11 terÃ¶rist gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.

21 SIÄžINAK VE VE MAÄžARA Ä°MHA EDÄ°LDÄ°

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Batman, BingÃ¶l, AÄŸrÄ±, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ve Tunceli'de terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen 21 sÄ±ÄŸÄ±nak ve maÄŸarayÄ± imha etti.

TerÃ¶ristlerce tuzaklanan 19 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± etkisiz hale getirildi, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan bin 275 kilogram madde ve 15 el bombasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 34'Ã¼ aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere 65 Ã§eÅŸitli Ã§ap ve modelde silah ele geÃ§irildi.

UyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yapÄ±lan 422 operasyonda da 5 ton 674 kilogram esrar, bir kilogram eroin, 35 kilogram metamfetamin, 233 kÃ¶k kenevir ve bir milyon 709 bin 307 hap ele geÃ§irildi.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurda sokulan 722 bin 314 paket sigara ile 25 bin 632 litre akaryakÄ±ta da el koydu.



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