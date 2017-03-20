TerÃ¶rle mÃ¼cadelede bir haftalÄ±k bilanÃ§o aÃ§Ä±klandÄ±

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±ndaÂ bir haftadaÂ dÃ¼zenlenenÂ 230 operasyondaÂ 13 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi, 11 terÃ¶rist teslim oldu.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 13-20 Mart tarihlerindeki terÃ¶r, uyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k operasyonlarÄ±na iliÅŸkin bilgi verildi.
Buna gÃ¶re, jandarma Ã¶zel harekat, jandarma komando birlikleri, polis Ã¶zel harekat ile iÃ§ gÃ¼venlik kapsamÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince (TSK) 230 operasyon dÃ¼zenlendi. Operasyonlar kapsamÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m ve yataklÄ±k iddiasÄ±yla 999 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Operasyonlarda DEAÅž ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 70, FETÃ– ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 28, sol terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla 28 kiÅŸi yakalandÄ±.
Yurt genelindeki operasyonlarda 13 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, 11 terÃ¶rist gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine teslim oldu.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Batman, BingÃ¶l, AÄŸrÄ±, DiyarbakÄ±r, ÅžÄ±rnak ve Tunceli'de terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen 21 sÄ±ÄŸÄ±nak ve maÄŸarayÄ± imha etti.
TerÃ¶ristlerce tuzaklanan 19 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± etkisiz hale getirildi, patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan bin 275 kilogram madde ve 15 el bombasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 34'Ã¼ aÄŸÄ±r ve uzun namlulu olmak Ã¼zere 65 Ã§eÅŸitli Ã§ap ve modelde silah ele geÃ§irildi.
UyuÅŸturucu ve kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadele kapsamÄ±nda yapÄ±lan 422 operasyonda da 5 ton 674 kilogram esrar, bir kilogram eroin, 35 kilogram metamfetamin, 233 kÃ¶k kenevir ve bir milyon 709 bin 307 hap ele geÃ§irildi.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurda sokulan 722 bin 314 paket sigara ile 25 bin 632 litre akaryakÄ±ta da el koydu.
ÅžÄ±rnak'taki bazÄ± aÅŸiret ve aileler, 16 Nisan'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esi sÄ±nÄ±rÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan TÃ¼rkiye'ye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 172 kiÅŸi yakalandÄ±.
Hatay merkezli FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda yakalanan aralarÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni HÃ¼seyin Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de bulunduÄŸu 10 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, bir haftada dÃ¼zenlenen 230 operasyonda 13 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi, 11 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu teslim oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusu Ã¼zerinden isim vermeden ana muhalefeti eleÅŸtirerek, ''BunlarÄ±n siyasette jÃ¼bile zamanÄ± Ã§oktan gelmiÅŸ ama hala direniyorlar'' ifadesini kullandÄ±
Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye gelecek
Ekvador'dan gelen grup, Ä°nka mÃ¼zikleri eÅŸliÄŸinde sergilediÄŸi performansla bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±
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PKK 'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ±, iÅŸbirlikÃ§i faaliyetlerde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle DBP'li yÃ¶neticilerin de bulunduÄŸu 38 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, MASAK incelemesi gerekÃ§esiyle vatandaÅŸlardan para talep edilmesi hakkÄ±nda, "DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu tÃ¼r giriÅŸimlere, vatandaÅŸlar hiÃ§bir ÅŸekilde itibar etmemelidir" denildi
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