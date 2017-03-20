13:00, 20 Mart 2017 Pazartesi

Ä°ngiltere ve Almanya savunma paktÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere ve Almanyaâ€™nÄ±n, Brexit sonrasÄ± dÃ¶neme yÃ¶nelik bir savunma paktÄ± yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Ä°ngiliz Financial Times gazetesinin Ä°ngiliz ve Alman savunma bakanlÄ±klarÄ± kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, iki Ã¼lke Ä°ngiltereâ€™nin Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma sÃ¼recinde (Brexit) savunma alanÄ±ndaki iÅŸbirliklerini artÄ±rmaya dÃ¶nÃ¼k adÄ±mlar atacak.

Haberde, bunda Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa Mayâ€™in, Ã¼lkesinin Brexitâ€™le beraber sÄ±rtÄ±nÄ± Avrupaâ€™ya dÃ¶nmediÄŸini gÃ¶sterme Ã§abasÄ±nÄ±n ve zorlu geÃ§ecek Brexit mÃ¼zakereleri iÃ§in AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin "iyi niyetini kazanma" amacÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Haberde iki Ã¼lkenin iÅŸbirliÄŸinin siber gÃ¼venlik, eÄŸitim ve deniz devriyesi alanÄ±nda yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ± belirtildi. Ä°ngiltereâ€™nin geliÅŸtirdiÄŸi yeni helikopter modeli Wildcatâ€™in bu yÄ±l Akdenizâ€™de bir Alman gemisinde kullanÄ±lacak olmasÄ± olasÄ± iÅŸbirliÄŸinin emarelerinden biri olarak gÃ¶sterildi.

Ä°ngiltere ve Almanyaâ€™nÄ±n mevcut savunma iliÅŸkilerine de deÄŸinilen haberde, iki Ã¼lkenin DoÄŸu Avrupa ve BaltÄ±k Ã¼lkelerinde Rusyaâ€™ya karÅŸÄ± aldÄ±klarÄ± roller hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Ä°ngiltereâ€™nin Estonyaâ€™da, Almanyaâ€™nÄ±n da Litvanyaâ€™da NATO gÃ¼Ã§lerine liderlik ettiÄŸi ifade edilen haberde, iki Ã¼lkenin ayrÄ±ca Suriye ve Irakâ€™ta da DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸi vurgulandÄ±.

Almanyaâ€™nÄ±n askeri Ã¶neminin Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n gerisinde olduÄŸu bildirilen haberde, gÃ¼ndemdeki iÅŸbirliÄŸinin Brexit baÄŸlamÄ±nda yine de sembolik Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.