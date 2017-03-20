DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:54, 20 Mart 2017 Pazartesi
Avrupa
13:00, 20 Mart 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Ä°ngiltere ve Almanya savunma paktÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor
Ä°ngiltere ve Almanya savunma paktÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor

Ä°ngiltere ve Almanya'nÄ±n Brexit sonrasÄ± dÃ¶neme yÃ¶nelik bir savunma paktÄ± yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere ve Almanyaâ€™nÄ±n, Brexit sonrasÄ± dÃ¶neme yÃ¶nelik bir savunma paktÄ± yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Ä°ngiliz Financial Times gazetesinin Ä°ngiliz ve Alman savunma bakanlÄ±klarÄ± kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, iki Ã¼lke Ä°ngiltereâ€™nin Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma sÃ¼recinde (Brexit) savunma alanÄ±ndaki iÅŸbirliklerini artÄ±rmaya dÃ¶nÃ¼k adÄ±mlar atacak.

Haberde, bunda Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa Mayâ€™in, Ã¼lkesinin Brexitâ€™le beraber sÄ±rtÄ±nÄ± Avrupaâ€™ya dÃ¶nmediÄŸini gÃ¶sterme Ã§abasÄ±nÄ±n ve zorlu geÃ§ecek Brexit mÃ¼zakereleri iÃ§in AB Ã¼yesi Ã¼lkelerin "iyi niyetini kazanma" amacÄ±nÄ±n etkili olduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.

Haberde iki Ã¼lkenin iÅŸbirliÄŸinin siber gÃ¼venlik, eÄŸitim ve deniz devriyesi alanÄ±nda yoÄŸunlaÅŸacaÄŸÄ± belirtildi. Ä°ngiltereâ€™nin geliÅŸtirdiÄŸi yeni helikopter modeli Wildcatâ€™in bu yÄ±l Akdenizâ€™de bir Alman gemisinde kullanÄ±lacak olmasÄ± olasÄ± iÅŸbirliÄŸinin emarelerinden biri olarak gÃ¶sterildi.

Ä°ngiltere ve Almanyaâ€™nÄ±n mevcut savunma iliÅŸkilerine de deÄŸinilen haberde, iki Ã¼lkenin DoÄŸu Avrupa ve BaltÄ±k Ã¼lkelerinde Rusyaâ€™ya karÅŸÄ± aldÄ±klarÄ± roller hatÄ±rlatÄ±ldÄ±. Ä°ngiltereâ€™nin Estonyaâ€™da, Almanyaâ€™nÄ±n da Litvanyaâ€™da NATO gÃ¼Ã§lerine liderlik ettiÄŸi ifade edilen haberde, iki Ã¼lkenin ayrÄ±ca Suriye ve Irakâ€™ta da DEAÅžâ€™a karÅŸÄ± mÃ¼cadele ettiÄŸi vurgulandÄ±.

Almanyaâ€™nÄ±n askeri Ã¶neminin Ä°ngiltere ve Fransaâ€™nÄ±n gerisinde olduÄŸu bildirilen haberde, gÃ¼ndemdeki iÅŸbirliÄŸinin Brexit baÄŸlamÄ±nda yine de sembolik Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.



Ä°lgili Konular AB Ä°ngiltere Almanya Ä°ngiltere Brexit
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Fransa yine alarmda
Fransa yine alarmda

Paris'te Mali SavcÄ±lÄ±k Ofisi gÃ¼venlik alarmÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±.
Ä°ngiltere ve Almanya savunma paktÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor
Ä°ngiltere ve Almanya savunma paktÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor

Ä°ngiltere ve Almanya'nÄ±n Brexit sonrasÄ± dÃ¶neme yÃ¶nelik bir savunma paktÄ± yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Gana'da sel faciasÄ± en az 20 Ã¶lÃ¼
Gana'da sel faciasÄ±: en az 20 Ã¶lÃ¼

Kintampo'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle meydana gelen sel felaketinde, en az 20 Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti
KanadalÄ± Ã¶ÄŸretmene 1 milyon dolarlÄ±k eÄŸitim Ã¶dÃ¼lÃ¼
KanadalÄ± Ã¶ÄŸretmene 1 milyon dolarlÄ±k eÄŸitim Ã¶dÃ¼lÃ¼

BAE merkezli "KÃ¼resel EÄŸitim ve Mesleki Beceriler Forumu"nca verilen "KÃ¼resel EÄŸitimci" Ã¶dÃ¼lÃ¼, Kanada'nÄ±n uzak Eskimo kÃ¶y okulunda Ã¶ÄŸretmenlik yapan Maggie MacDonnell'a verildi
Vaer'den tahliye edilen bin 354 sivil Cerablus'ta
Vaer'den tahliye edilen bin 354 sivil Cerablus'ta

Suriye'nin Humus kentinin Vaer ilÃ§esinden tahliye edilen bin 354 sivil, Cerablus'taki Ã§adÄ±r kente ulaÅŸtÄ±
Bulgaristan pazar gÃ¼nÃ¼ seÃ§ime gidiyor
Bulgaristan pazar gÃ¼nÃ¼ seÃ§ime gidiyor

Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapÄ±lacak parlamento seÃ§imlerinde, 13 siyasi partinin yanÄ± sÄ±ra 9 ittifak meclise girmek iÃ§in mÃ¼cadele edecek
Brezilya bozuk et skandalÄ±nÄ±n etkilerini azaltmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Brezilya, bozuk et skandalÄ±nÄ±n etkilerini azaltmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Brezilya'dan bozuk et gÃ¶nderilen Ã¼lkeler ve sorumlu firmalarÄ±n listesinin de TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±nca aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Temer, bakanlÄ±k bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸan 11 bin mÃ¼fettiÅŸten yalnÄ±zca 33'Ã¼nÃ¼n skandala karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
MÄ±sÄ±r ve Sudan'Ä±n 'Halayib ÃœÃ§geni' sorunu iÃ§in komite
MÄ±sÄ±r ve Sudan'Ä±n 'Halayib ÃœÃ§geni' sorunu iÃ§in komite

MÄ±sÄ±r ile Sudan arasÄ±ndaki "Halayib ÃœÃ§geni" sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in komite kuruldu
Ã‡in'de batÄ±k gemilerden hazine Ã§Ä±ktÄ±
Ã‡in'de batÄ±k gemilerden hazine Ã§Ä±ktÄ±

YaklaÅŸÄ±k 400 yÄ±l Ã¶nce nehirde batan gemilerden altÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve diÄŸer deÄŸerli madenlerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ 10 bini aÅŸkÄ±n eÅŸya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Afganistan'da ABD'nin askeri danÄ±ÅŸmanlarÄ±na saldÄ±rÄ±
Afganistan'da ABD'nin askeri danÄ±ÅŸmanlarÄ±na saldÄ±rÄ±

Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinde Afgan komandonun, Amerikan askeri yetkililerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu bir Afgan asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°sveÃ§'ten KÄ±rÄ±m'Ä±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ±na kÄ±nama
Ä°sveÃ§'ten KÄ±rÄ±m'Ä±n yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ±na kÄ±nama

Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± WallstrÃ¶m, "Rusya'nÄ±n, Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal etmesini kÄ±nÄ±yoruz" dedi
Suriye'de muhaliflerin Ã¶nemli baÅŸarÄ±sÄ±
Suriye'de muhaliflerin Ã¶nemli baÅŸarÄ±sÄ±

Suriyeâ€™nin baÅŸkenti Åžamâ€™da Esed rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± harekete geÃ§en muhalifler, Cobar semtinden ilerleyerek kuÅŸatma altÄ±ndaki Kabunâ€™a ulaÅŸtÄ±.
Ä°srail mahkemesinden Filistinliye 396 yÄ±l hapis
Ä°srail mahkemesinden Filistinliye 396 yÄ±l hapis

Ofra askeri mahkemesi, 2 Yahudi yerleÅŸimci ile ABD'li bir turisti Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Filistinli'ye 4 kez mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verdi
Hafter gÃ¼Ã§leri kuÅŸatma altÄ±ndaki kenti ele geÃ§irdi
Hafter gÃ¼Ã§leri kuÅŸatma altÄ±ndaki kenti ele geÃ§irdi

Libya'da Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, Bingazi'de uzun sÃ¼redir kuÅŸatma altÄ±nda tuttuklarÄ± Kanfude semtini tamamen ele geÃ§irdi
IKBY SÃ¼leymaniye'de patlama 1 Ã¶lÃ¼ 5 yaralÄ±
IKBY SÃ¼leymaniye'de patlama: 1 Ã¶lÃ¼, 5 yaralÄ±

IKBY SÃ¼leymaniye kentindeki bir demir fabrikasÄ±nda nedeni henÃ¼z belirlenemeyen patlama sonucu 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
Husilerin son kalesi dÃ¼ÅŸtÃ¼
Husilerin son kalesi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, Sana'nÄ±n doÄŸusundaki Nehm ilÃ§esinde Husilerin son kalesi sayÄ±lan "Dabua" bÃ¶lgesinde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±

Haberler

Brexit pastasÄ± Ä°rlanda ve LÃ¼ksemburg'u birbirine dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼
Brexit pastasÄ± Ä°rlanda ve LÃ¼ksemburg'u birbirine dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼

Brexit sonra Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na yoÄŸun ilgi
Brexit sonra Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na yoÄŸun ilgi

Ä°ngiltere "ortak pazardan Ã§Ä±kacak" iddiasÄ±
Ä°ngiltere quot ortak pazardan Ã§Ä±kacak quot iddiasÄ±

Brexit sonrasÄ± AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n durumu karÄ±ÅŸÄ±k
Brexit sonrasÄ± AB vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n durumu karÄ±ÅŸÄ±k

Ä°ngiltere'nin 'Brexit' planÄ±na Merkel bariyeri
Ä°ngiltere'nin 'Brexit' planÄ±na Merkel bariyeri

Brexit'in muhtemel sonuÃ§larÄ± Ä°ngilizleri korkutuyor
Brexit'in muhtemel sonuÃ§larÄ± Ä°ngilizleri korkutuyor

GÃ¶Ã§ ve Brexit krizinde Avrupa BirliÄŸi | DOSYA
GÃ¶Ã§ ve Brexit krizinde Avrupa BirliÄŸi DOSYA

Brexit'in Ä°ngiltere'ye maliyeti 65 milyar sterlin
Brexit'in Ä°ngiltere'ye maliyeti 65 milyar sterlin






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 