13:09, 20 Mart 2017 Pazartesi

Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸenine FETÃ–'den tutuklama



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Hatay merkezli FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda yakalanan aralarÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni HÃ¼seyin Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de bulunduÄŸu 10 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi HatayÂ merkezli 11 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±ndaÂ FETÃ–'nÃ¼n firari "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼lenÂ Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni HÃ¼seyin Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de yer aldÄ±ÄŸÄ± 104 ÅŸÃ¼pheliden 10'u tutuklandÄ±. Hatay Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekiplerince 8 Mart'ta Hatay, Ä°stanbul, Ankara, Gaziantep, Manisa, Adana, Antalya, Isparta, Batman, Konya ve KahramanmaraÅŸ'ta eÅŸ zamanlÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 104 ÅŸÃ¼phelinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. ZanlÄ±lar saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. FETÃ–/PDY'nin Mustafa Kemal Ãœniversitesindeki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±nda FETÃ–'nÃ¼n firari "hava kuvvetleri imamÄ±" olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni olan ve meslekten ihraÃ§ edilen eski profesÃ¶r HÃ¼seyin Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de bulunduÄŸu zanlÄ±lardan 10'u Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklandÄ±, diÄŸerleri ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, FETÃ–/PDY ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu ve bazÄ±larÄ±nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± ByLock'u kullandÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

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