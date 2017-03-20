DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
04:16, 21 Mart 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 02:28, 21 Mart 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Humusâ€™tan tahliye edilen Suriyelileri Ä°HH karÅŸÄ±ladÄ±
Humusâ€™tan tahliye edilen Suriyelileri Ä°HH karÅŸÄ±ladÄ±

Rejim ablukasÄ± altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bÃ¶lgeden Ã§Ä±karÄ±larak Azez ve Cerablus'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼len bin 354 Suriyeli iÃ§in kamplarda Ã§adÄ±rlar kuruldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Humusâ€™ta rejim ablukasÄ± altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan bin 354 Suriyeli, Azez ve Cerablusâ€™a tahliye edildi.

Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, tahliye edilen Suriyelileri Ä°HH gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri acil yardÄ±m malzemeleriyle karÅŸÄ±ladÄ±.

Ä°HH, 10 ambulans ve yardÄ±m malzemeleriyle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Azezâ€™deki Mukaveme KampÄ±â€™nda da 250 adet Ã§adÄ±r kurdu.

Ä°lk etapta Kuzey Halep, Cerablus ve Babsusselam bÃ¶lgesine tahliye edilen konvoyda 3 ambulans ve 32 otobÃ¼s bulunuyor. Ã–te yandan 306 ailenin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± otobÃ¼slerde 412 kadÄ±n, 519 Ã§ocuk ve 423'Ã¼ erkek olmak Ã¼zere toplam bin 354 kiÅŸi yer alÄ±yor.

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Ä°HH Suriye KoordinatÃ¶rÃ¼ Ã–mer Koparan, Ä°HH olarak 6 yÄ±ldÄ±r Suriye'de savaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte maÄŸdur olan insanlara insani yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rmenin yanÄ± sÄ±ra insani diplomasi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini, bu baÄŸlamda bugÃ¼n Humus El-Waar'dan gelen 306 aile iÃ§in baÅŸta barÄ±nma olmak Ã¼zere her tÃ¼rlÃ¼ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Koparan, tahliye edilenleri mobil fÄ±rÄ±n ve aÅŸevi ile karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ±, buraya ulaÅŸan insanlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermek iÃ§in ekip olarak tÃ¼m gerekenleri yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Toplamda 15 bin kiÅŸinin tahliye edileceÄŸini aÃ§Ä±klayan Koparan, daha Ã¶nce de Halepâ€™ten tahliye edilen 45 bin kiÅŸiyi karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ve hayÄ±rseverlerin desteÄŸiyle onlarÄ±n barÄ±nma, gÄ±da, giyecek gibi acil ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.



Ä°lgili Konular esed Humus Suriye
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Humus tan tahliye edilen Suriyelileri Ä°HH karÅŸÄ±ladÄ±
Humusâ€™tan tahliye edilen Suriyelileri Ä°HH karÅŸÄ±ladÄ±

Rejim ablukasÄ± altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bÃ¶lgeden Ã§Ä±karÄ±larak Azez ve Cerablus'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼len bin 354 Suriyeli iÃ§in kamplarda Ã§adÄ±rlar kuruldu
Kuzey Kore'den ABD'nin askeri mÃ¼dahale uyarÄ±sÄ±na tepki
Kuzey Kore'den ABD'nin askeri mÃ¼dahale uyarÄ±sÄ±na tepki

Pyongyang yÃ¶netimi, ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Tillerson'Ä±n Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ±na karÅŸÄ± daha sert yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ± ve muhtemel askeri mÃ¼dahale aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n kendilerini korkutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Beyaz Saray'dan 'Trump-Rusya' iddialarÄ±na yalanlama
Beyaz Saray'dan 'Trump-Rusya' iddialarÄ±na yalanlama

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ± ile Rusya arasÄ±nda gizli iÅŸ birliÄŸi olduÄŸuna yÃ¶nelik herhangi bir kanÄ±t olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti
BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ± 13 Ã¶lÃ¼
BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 13 Ã¶lÃ¼

Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 13 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 31 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Stephen Hawking uzaya gidecek
Stephen Hawking uzaya gidecek

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz fizikÃ§i Stephen Hawking, uzaya gitmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu
Myanmar'Ä±n Shan eyaletinde 30 bin kiÅŸi yerinden oldu
Myanmar'Ä±n Shan eyaletinde 30 bin kiÅŸi yerinden oldu

UNOCHA'nÄ±n raporuna gÃ¶re, 20 bin kiÅŸi Ã‡in'e sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±, 10 bin gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§i de Ã¼lkenin diÄŸer kesimlerindeki evlerine dÃ¶ndÃ¼
AB'den 'Almanya'daki PKK gÃ¶sterisi'ne iliÅŸkin aÃ§Ä±klama
AB'den 'Almanya'daki PKK gÃ¶sterisi'ne iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

AB, PKKâ€™nÄ±n Almanyaâ€™da hafta sonu dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶steriye raÄŸmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri listesine alÄ±nmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n uygulanmakta olduÄŸunu ileri sÃ¼rdÃ¼
KerkÃ¼k'te 'bayrak' tartÄ±ÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼yor
KerkÃ¼k'te 'bayrak' tartÄ±ÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼yor

Irak'Ä±n KerkÃ¼k Kenti Valisi Kerim'in Nevruz kutlamalarÄ± Ã§erÃ§evesinde kentteki tÃ¼m devlet kurum ve kuruluÅŸ binalarÄ±nÄ±n Ã¼zerine IKBY bayraÄŸÄ±nÄ±n asÄ±lmasÄ± talimatÄ±na TÃ¼rkmenlerin tepkisi sÃ¼rÃ¼yor
Avustralya'da siyasilerin telefon numaralarÄ± internette
Avustralya'da siyasilerin telefon numaralarÄ± internette

Avustralya'da siyasilerin Ã¶zel telefon numaralarÄ±nÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±kla internette yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±
Trump resmen FBI soruÅŸturmasÄ±nda
Trump resmen FBI soruÅŸturmasÄ±nda

FBI DirektÃ¶rÃ¼ James Comey, Donald Trump ile Rusya arasÄ±ndaki iliÅŸkinin FBI soruÅŸturmasÄ± altÄ±nda olduÄŸunu ilk kez resmi olarak aÃ§Ä±kladÄ±
BelÃ§ika'dan AB'nin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na destek
BelÃ§ika'dan AB'nin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±na destek

BelÃ§ika EÅŸit Haklar ve Yoksullukla MÃ¼cadeleden Sorumlu Devlet BakanÄ± Demir, AB'nin baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ± savunarak, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n zorlamayla da olsa "BatÄ±'nÄ±n deÄŸerlerini" benimsemesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi
David Rockefeller 101 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼
David Rockefeller 101 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼

ABD'li milyarder David Rockefeller 101 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼
Ä°srail'in Ä±rkÃ§Ä± uygulamalarÄ±nÄ± ispatlayan rapor
Ä°srail'in Ä±rkÃ§Ä± uygulamalarÄ±nÄ± ispatlayan rapor

BM Genel Sekreteri Guterres'in, Ä°srail'i Ä±rkÃ§Ä±lÄ±kla suÃ§layan ESCWA raporunun geri Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Gazze'de protesto edildi
Libya BaÅŸbakanÄ± Serrac Ä°talya'da
Libya BaÅŸbakanÄ± Serrac Ä°talya'da

Libya BaÅŸbakanÄ± Serrac, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Gentiloni ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã‡in'den ABD'ye quot Tayvan'a silah satmayÄ± durdurun quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Ã‡in'den ABD'ye "Tayvan'a silah satmayÄ± durdurun" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Pekin yÃ¶netimi, ABD'ye "Tek Ã‡in PolitikasÄ±"na baÄŸlÄ± kalarak Tayvan'a silah satmayÄ± durdurmasÄ±nÄ± istedi
Bulgaristan'da DOST Partisi lideri Mestan'a hakarete ceza
Bulgaristan'da DOST Partisi lideri Mestan'a hakarete ceza

Sofya mahkemesi, Bulgaristan Tarih MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dimitrov'un "hakaret iÃ§eren atÄ±flarda bulunmasÄ±" nedeniyle DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan'a 681 leva tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti

Haberler

Suriye'de Esed rejiminin ateÅŸkes ihlalleri devam ediyor
Suriye'de Esed rejiminin ateÅŸkes ihlalleri devam ediyor

Esed rejiminin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± Vaer'de tahliyeler baÅŸladÄ±
Esed rejiminin kuÅŸattÄ±ÄŸÄ± Vaer'de tahliyeler baÅŸladÄ±

Halep'te camiye namaz vakti hava saldÄ±rÄ±sÄ±: 58 Ã¶lÃ¼
Halep'te camiye namaz vakti hava saldÄ±rÄ±sÄ± 58 Ã¶lÃ¼

Esed gÃ¼Ã§leri Ä°dlib'i vakum bombasÄ±yla vurdu: 11 Ã¶lÃ¼
Esed gÃ¼Ã§leri Ä°dlib'i vakum bombasÄ±yla vurdu 11 Ã¶lÃ¼

BM: Esed rejimi savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi
BM Esed rejimi savaÅŸ suÃ§u iÅŸledi

Esed rejimi Tedmur Ã§evresini DEAÅž'tan geri aldÄ±
Esed rejimi Tedmur Ã§evresini DEAÅž'tan geri aldÄ±

Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Ã¶nemli bir gÃ¼n
Suriye konulu Cenevre 4 gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Ã¶nemli bir gÃ¼n

Suriye'deki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda acÄ± bilanÃ§o: 876 Ã¶lÃ¼
Suriye'deki rejim saldÄ±rÄ±larÄ±nda acÄ± bilanÃ§o 876 Ã¶lÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 