Humusâ€™tan tahliye edilen Suriyelileri Ä°HH karÅŸÄ±ladÄ±

Humusâ€™ta rejim ablukasÄ± altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan bin 354 Suriyeli, Azez ve Cerablusâ€™a tahliye edildi.
Ä°nsan Hak ve HÃ¼rriyetleri (Ä°HH) Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, tahliye edilen Suriyelileri Ä°HH gÃ¶nÃ¼llÃ¼leri acil yardÄ±m malzemeleriyle karÅŸÄ±ladÄ±.
Ä°HH, 10 ambulans ve yardÄ±m malzemeleriyle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in Azezâ€™deki Mukaveme KampÄ±â€™nda da 250 adet Ã§adÄ±r kurdu.
Ä°lk etapta Kuzey Halep, Cerablus ve Babsusselam bÃ¶lgesine tahliye edilen konvoyda 3 ambulans ve 32 otobÃ¼s bulunuyor. Ã–te yandan 306 ailenin taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ± otobÃ¼slerde 412 kadÄ±n, 519 Ã§ocuk ve 423'Ã¼ erkek olmak Ã¼zere toplam bin 354 kiÅŸi yer alÄ±yor.
AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Ä°HH Suriye KoordinatÃ¶rÃ¼ Ã–mer Koparan, Ä°HH olarak 6 yÄ±ldÄ±r Suriye'de savaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ±yla birlikte maÄŸdur olan insanlara insani yardÄ±m gÃ¶tÃ¼rmenin yanÄ± sÄ±ra insani diplomasi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini, bu baÄŸlamda bugÃ¼n Humus El-Waar'dan gelen 306 aile iÃ§in baÅŸta barÄ±nma olmak Ã¼zere her tÃ¼rlÃ¼ hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Koparan, tahliye edilenleri mobil fÄ±rÄ±n ve aÅŸevi ile karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ±, buraya ulaÅŸan insanlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermek iÃ§in ekip olarak tÃ¼m gerekenleri yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.
Toplamda 15 bin kiÅŸinin tahliye edileceÄŸini aÃ§Ä±klayan Koparan, daha Ã¶nce de Halepâ€™ten tahliye edilen 45 bin kiÅŸiyi karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± ve hayÄ±rseverlerin desteÄŸiyle onlarÄ±n barÄ±nma, gÄ±da, giyecek gibi acil ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± kaydetti.
Rejim ablukasÄ± altÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± bÃ¶lgeden Ã§Ä±karÄ±larak Azez ve Cerablus'a gÃ¶tÃ¼rÃ¼len bin 354 Suriyeli iÃ§in kamplarda Ã§adÄ±rlar kuruldu
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