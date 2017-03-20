13:29, 20 Mart 2017 Pazartesi

Hatay'da 172 kaÃ§ak yakalandÄ±





Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esi sÄ±nÄ±rÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan TÃ¼rkiye'ye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 172 kiÅŸi yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda devriye gÃ¶revi yapan 3. Hudut Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birlikler, Topraktutan ve BelengÃ¶z mevkisinde kalabalÄ±k grubu fark etti. Hudut birliklerince yakalanan ve Suriyeli olduklarÄ±nÄ± beyan eden 172 kiÅŸinin sÄ±nÄ±rÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± belirlendi. Yakalanan kiÅŸilerin gÃ¼venlik sorgusunun ardÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilecekleri Ã¶ÄŸrenildi.

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