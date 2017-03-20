ÅžÄ±rnak'taki bazÄ± aÅŸiretler referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±

ÅžÄ±rnak'ta bazÄ±Â aÅŸiretÂ veÂ ailelerin temsilcileriÂ halk oylamasÄ±nda, "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Jirki AÅŸiretiÂ temsilcilerinden Cemil Ã–ter, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aÅŸiret olarak 30 bini aÅŸkÄ±n nÃ¼fusa sahip olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye'nin tÃ¼m bÃ¶lgelerinde aÅŸiretlerine Ã¼ye ailelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã–ter, 16 Nisan'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne iliÅŸkin halk oylamasÄ±nÄ±n Ã¶nemine deÄŸindi.
"CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± halkÄ±n seÃ§ecek olmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli. AÅŸiret olarak referandumda, 'evet' oyu kullanacaÄŸÄ±z. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n arkasÄ±ndayÄ±z." diyen Ã–ter, halk oylamasÄ±nÄ±n hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi.
ÅžÄ±rnak'Ä±n Silopi ilÃ§esinde tanÄ±nan ailelerden HaÅŸimoÄŸlu ailesi de halk oylamasÄ±nda, "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
HaÅŸim HaÅŸimoÄŸluâ€™nun evinde toplanan aile bireyleri adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan HeÅŸar HaÅŸimoÄŸlu, 2008 yÄ±lÄ±nda aile olarak siyasi hayatlarÄ±na AK Parti'de devam etme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
"AK Parti'ye geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nden bu yana hiÃ§bir gÃ¼Ã§ ve tehdit bizleri AK Parti'den ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n yolundan Ã§evirememiÅŸtir. Ä°lk gÃ¼n olduÄŸu gibi bugÃ¼n de ailemiz ve bizimle hareket eden Silopili hemÅŸehrilerimizle AK Parti ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda ve yolunda olduÄŸumuzu beyan etmek Ã¼zere bir araya geldik." ifadelerini kullanan HaÅŸimoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ãœlkemizin geleceÄŸi iÃ§in belirleyici Ã¶zellikteki 16 Nisan'daki halk oylamasÄ±nda Ã¼lkemizin bekasÄ± ve istikrarÄ±, milletimizin geleceÄŸi ve Ã¼lkemiz Ã¼zerinde oynanan oyunlarÄ±n bozulmasÄ±, en Ã¶nemlisi de daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir TÃ¼rkiye iÃ§in oyumuzun rengi, 'evet' olacaktÄ±r. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve Ã¶zellikle bÃ¶lgemiz 2002 yÄ±lÄ±ndan sonra SayÄ±n ErdoÄŸan ile hizmet, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler gÃ¶rdÃ¼ ve insan haklarÄ± gÃ¶rdÃ¼. Ãœlkemizin kalkÄ±nmasÄ±na, SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼lke iÃ§erisindeki ve OrtadoÄŸu'daki hakimiyetine, Avrupa'ya olan tutumuna tahammÃ¼l edemeyen dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§ler yolunu kesmek iÃ§in her yolu denediler. Ama Allah'Ä±n izniyle baÅŸaramadÄ±lar ve inanÄ±yorum ki; bÃ¶lge halkÄ± ve TÃ¼rkiye milleti bir daha bÃ¶yle Ã§irkin oyunlarÄ±n oynanmamasÄ± iÃ§in referandumda, 'evet' diyecektir."
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ÅžÄ±rnak'taki bazÄ± aÅŸiret ve aileler, 16 Nisan'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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