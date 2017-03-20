Fransa yine alarmda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Paris'te Mali SavcÄ±lÄ±k Ofisi gÃ¼venlik alarmÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±... Bomba imha ekipleri binada inceleme yapÄ±yor.
Reuters haber ajansÄ±, FransÄ±z adli kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde Paris mali savcÄ±sÄ±nÄ±n ofisinin boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiriyor.
Sabah yapÄ±lan bomba ihbarÄ± Ã¼zerine polis alarma geÃ§ti. Adli kaynaklar, ihbarÄ±n isimsiz bir telefondan geldiÄŸini sÃ¶yledi.
Fransa'da hafta sonu Orly HavalimanÄ±'nda silah sesleri duyulmuÅŸ ve binlerce kiÅŸi havalimanÄ±ndan tahliye edilmiÅŸti. UyuÅŸturucu ve alkol kullanan bir saldÄ±rgan, bir kadÄ±n askerin elindeki silahÄ± almayÄ± denemiÅŸ ve diÄŸer gÃ¼venlik personeli tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ã–te yandan geÃ§tiÄŸimiz hafta da IMF ofisine gÃ¶nderilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 1 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°ngiltere ve Almanya'nÄ±n Brexit sonrasÄ± dÃ¶neme yÃ¶nelik bir savunma paktÄ± yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kintampo'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle meydana gelen sel felaketinde, en az 20 Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti
BAE merkezli "KÃ¼resel EÄŸitim ve Mesleki Beceriler Forumu"nca verilen "KÃ¼resel EÄŸitimci" Ã¶dÃ¼lÃ¼, Kanada'nÄ±n uzak Eskimo kÃ¶y okulunda Ã¶ÄŸretmenlik yapan Maggie MacDonnell'a verildi
Suriye'nin Humus kentinin Vaer ilÃ§esinden tahliye edilen bin 354 sivil, Cerablus'taki Ã§adÄ±r kente ulaÅŸtÄ±
Bulgaristan'da 26 Mart'ta yapÄ±lacak parlamento seÃ§imlerinde, 13 siyasi partinin yanÄ± sÄ±ra 9 ittifak meclise girmek iÃ§in mÃ¼cadele edecek
Brezilya'dan bozuk et gÃ¶nderilen Ã¼lkeler ve sorumlu firmalarÄ±n listesinin de TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±nca aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Temer, bakanlÄ±k bÃ¼nyesinde Ã§alÄ±ÅŸan 11 bin mÃ¼fettiÅŸten yalnÄ±zca 33'Ã¼nÃ¼n skandala karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
MÄ±sÄ±r ile Sudan arasÄ±ndaki "Halayib ÃœÃ§geni" sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in komite kuruldu
YaklaÅŸÄ±k 400 yÄ±l Ã¶nce nehirde batan gemilerden altÄ±n, gÃ¼mÃ¼ÅŸ ve diÄŸer deÄŸerli madenlerden yapÄ±lmÄ±ÅŸ 10 bini aÅŸkÄ±n eÅŸya Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Afganistan'Ä±n gÃ¼neyindeki Helmand vilayetinde Afgan komandonun, Amerikan askeri yetkililerine ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu bir Afgan asker hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± WallstrÃ¶m, "Rusya'nÄ±n, Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸini ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ihlal etmesini kÄ±nÄ±yoruz" dedi
Suriyeâ€™nin baÅŸkenti Åžamâ€™da Esed rejiminin saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ± harekete geÃ§en muhalifler, Cobar semtinden ilerleyerek kuÅŸatma altÄ±ndaki Kabunâ€™a ulaÅŸtÄ±.
Ofra askeri mahkemesi, 2 Yahudi yerleÅŸimci ile ABD'li bir turisti Ã¶ldÃ¼rmekle suÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Filistinli'ye 4 kez mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verdi
Libya'da Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler, Bingazi'de uzun sÃ¼redir kuÅŸatma altÄ±nda tuttuklarÄ± Kanfude semtini tamamen ele geÃ§irdi
IKBY SÃ¼leymaniye kentindeki bir demir fabrikasÄ±nda nedeni henÃ¼z belirlenemeyen patlama sonucu 1 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetti, 5 kiÅŸi yaralandÄ±
Yemen'de hÃ¼kÃ¼met gÃ¼Ã§leri, Sana'nÄ±n doÄŸusundaki Nehm ilÃ§esinde Husilerin son kalesi sayÄ±lan "Dabua" bÃ¶lgesinde kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±