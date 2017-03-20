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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:54, 20 Mart 2017 Pazartesi
Avrupa
13:42, 20 Mart 2017 Pazartesi

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Fransa yine alarmda
Fransa yine alarmda

Paris'te Mali SavcÄ±lÄ±k Ofisi gÃ¼venlik alarmÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Paris'te Mali SavcÄ±lÄ±k Ofisi gÃ¼venlik alarmÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±... Bomba imha ekipleri binada inceleme yapÄ±yor.

Reuters haber ajansÄ±, FransÄ±z adli kaynaklara dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde Paris mali savcÄ±sÄ±nÄ±n ofisinin boÅŸaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiriyor.

Sabah yapÄ±lan bomba ihbarÄ± Ã¼zerine polis alarma geÃ§ti. Adli kaynaklar, ihbarÄ±n isimsiz bir telefondan geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Fransa'da hafta sonu Orly HavalimanÄ±'nda silah sesleri duyulmuÅŸ ve binlerce kiÅŸi havalimanÄ±ndan tahliye edilmiÅŸti. UyuÅŸturucu ve alkol kullanan bir saldÄ±rgan, bir kadÄ±n askerin elindeki silahÄ± almayÄ± denemiÅŸ ve diÄŸer gÃ¼venlik personeli tarafÄ±ndan vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã–te yandan geÃ§tiÄŸimiz hafta da IMF ofisine gÃ¶nderilen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu 1 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.



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