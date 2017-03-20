14:16, 20 Mart 2017 Pazartesi

KarapÄ±nar YEKA ihalesi sonuÃ§landÄ±





KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanÄ± (YEKA) ihalesinde kilovatsaat baÅŸÄ±na en dÃ¼ÅŸÃ¼k teklifi 6,99 dolar/cent ile Kalyon - Hanwha Grubu verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanÄ± (YEKA) ihalesi, 4 konsorsiyumun katÄ±lÄ±mÄ±yla Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±. KarapÄ±nar Enerji Ä°htisas EndÃ¼stri BÃ¶lgesinde bulunan ve bin megavat kapasite tahsisli KarapÄ±nar YEKA-1 GES ihalesine, Limak- CMEC- Hareon Solar Ortak GiriÅŸim Grubu, Kalyoncu- Hanwha Grubu, Ã‡alÄ±k Enerji - Solargiga Ortak GiriÅŸim Grubu ve AKC GÃ¼neÅŸ Ortak GiriÅŸim Grubu katÄ±ldÄ±. Ä°halede en dÃ¼ÅŸÃ¼k teklifi 0.0699 USD/kWhÂ ileÂ Kalyoncu- Hanwha Grubu verdi. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.