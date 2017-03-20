DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:52, 20 Mart 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
14:16, 20 Mart 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
KarapÄ±nar YEKA ihalesi sonuÃ§landÄ±
KarapÄ±nar YEKA ihalesi sonuÃ§landÄ±

KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanÄ± (YEKA) ihalesinde kilovatsaat baÅŸÄ±na en dÃ¼ÅŸÃ¼k teklifi 6,99 dolar/cent ile Kalyon - Hanwha Grubu verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanÄ± (YEKA) ihalesi, 4 konsorsiyumun katÄ±lÄ±mÄ±yla Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±ldÄ±.

KarapÄ±nar Enerji Ä°htisas EndÃ¼stri BÃ¶lgesinde bulunan ve bin megavat kapasite tahsisli KarapÄ±nar YEKA-1 GES ihalesine, Limak- CMEC- Hareon Solar Ortak GiriÅŸim Grubu, Kalyoncu- Hanwha Grubu, Ã‡alÄ±k Enerji - Solargiga Ortak GiriÅŸim Grubu ve AKC GÃ¼neÅŸ Ortak GiriÅŸim Grubu katÄ±ldÄ±.

Ä°halede en dÃ¼ÅŸÃ¼k teklifi 0.0699 USD/kWhÂ ileÂ Kalyoncu- Hanwha Grubu verdi.

HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN



Ä°lgili Konular KarapÄ±nar KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanÄ± YEKA
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Denetimlerde 112 Ã¼rÃ¼nde GDO tespit edildi
Denetimlerde 112 Ã¼rÃ¼nde GDO tespit edildi

TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2016 ve 2017'de TÃ¼rkiye genelindeki denetimlerde soya iÃ§eren 112 Ã¼rÃ¼nde GDO belirlendiÄŸini duyurdu
KarapÄ±nar YEKA ihalesi sonuÃ§landÄ±
KarapÄ±nar YEKA ihalesi sonuÃ§landÄ±

KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanÄ± (YEKA) ihalesinde kilovatsaat baÅŸÄ±na en dÃ¼ÅŸÃ¼k teklifi 6,99 dolar/cent ile Kalyon - Hanwha Grubu verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m eski bakanlarla buluÅŸtu
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m eski bakanlarla buluÅŸtu

AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinde gÃ¶rev almÄ±ÅŸ eski bakanlarla halk oylamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± masaya yatÄ±rdÄ±
ÅžÄ±rnak'taki bazÄ± aÅŸiretler referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±
ÅžÄ±rnak'taki bazÄ± aÅŸiretler referandum oyunu aÃ§Ä±kladÄ±

ÅžÄ±rnak'taki bazÄ± aÅŸiret ve aileler, 16 Nisan'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hatay'da 172 kaÃ§ak yakalandÄ±
Hatay'da 172 kaÃ§ak yakalandÄ±

Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esi sÄ±nÄ±rÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan TÃ¼rkiye'ye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 172 kiÅŸi yakalandÄ±.
Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸenine FETÃ–'den tutuklama
Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸenine FETÃ–'den tutuklama

Hatay merkezli FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda yakalanan aralarÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni HÃ¼seyin Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de bulunduÄŸu 10 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
TerÃ¶rle mÃ¼cadelede bir haftalÄ±k bilanÃ§o aÃ§Ä±klandÄ±
TerÃ¶rle mÃ¼cadelede bir haftalÄ±k bilanÃ§o aÃ§Ä±klandÄ±

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, bir haftada dÃ¼zenlenen 230 operasyonda 13 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi, 11 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu teslim oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan jÃ¼bile tavsiyesi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan jÃ¼bile tavsiyesi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusu Ã¼zerinden isim vermeden ana muhalefeti eleÅŸtirerek, ''BunlarÄ±n siyasette jÃ¼bile zamanÄ± Ã§oktan gelmiÅŸ ama hala direniyorlar'' ifadesini kullandÄ±
Kuveyt Emiri el Sabah TÃ¼rkiye'ye geliyor
Kuveyt Emiri el Sabah TÃ¼rkiye'ye geliyor

Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye gelecek
TekirdaÄŸ'da quot Ä°nka quot esintisi
TekirdaÄŸ'da "Ä°nka" esintisi

Ekvador'dan gelen grup, Ä°nka mÃ¼zikleri eÅŸliÄŸinde sergilediÄŸi performansla bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±
Åžehit Halisdemir davasÄ± Ã¶ncesi sanÄ±klara protesto
Åžehit Halisdemir davasÄ± Ã¶ncesi sanÄ±klara protesto

CuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ± adliyeye getirildi
Van'da PKK operasyonu 38 gÃ¶zaltÄ±
Van'da PKK operasyonu: 38 gÃ¶zaltÄ±

PKK 'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ±, iÅŸbirlikÃ§i faaliyetlerde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle DBP'li yÃ¶neticilerin de bulunduÄŸu 38 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Maliye'den vatandaÅŸlara dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k uyarÄ±sÄ±
Maliye'den vatandaÅŸlara dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k uyarÄ±sÄ±

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, MASAK incelemesi gerekÃ§esiyle vatandaÅŸlardan para talep edilmesi hakkÄ±nda, "DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu tÃ¼r giriÅŸimlere, vatandaÅŸlar hiÃ§bir ÅŸekilde itibar etmemelidir" denildi
Ã‡anakkale'de orta ÅŸiddette deprem
Ã‡anakkale'de orta ÅŸiddette deprem

Ã‡anakkale'de 4.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi
Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde 104 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±
Ã‡eÅŸme ilÃ§esinde 104 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Ã‡eÅŸme'den Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 104 kiÅŸi yakalandÄ±.
BalÄ±kesir'de iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan servis TIR'la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± 2 Ã¶lÃ¼
BalÄ±kesir'de iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan servis TIR'la Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±: 2 Ã¶lÃ¼

BalÄ±kesir'in Dursunbey ilÃ§esinde, maden iÅŸÃ§ilerinin bulunduÄŸu servis aracÄ±nÄ±n tÄ±rÄ±n dorsesine Ã§arpmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 22 kiÅŸi yaralandÄ±.

Haberler

KarapÄ±nar'Ä±n 'gÃ¼neÅŸine' 4 talip var
KarapÄ±nar'Ä±n 'gÃ¼neÅŸine' 4 talip var






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 