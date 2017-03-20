Anadolu Efes Spor KulÃ¼bÃ¼,Â 21 Mart DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼Â kapsamÄ±nda, Down Sendromu DerneÄŸi'nden iki genci,Â Litvanya'dakiÂ Zalgiris Kaunas deplasmanÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.
AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'ndan, takÄ±m uÃ§aÄŸÄ±yla Litvanyaâ€™ya hareket eden Down sendromlu Robert Cem Osborn ile Åžule Ä°nan adÄ±ndaki genÃ§ler, Zalgiris Kaunas deplasmanÄ±nda Special Olympics bÃ¼nyesindeki altÄ± sporcu ile karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n devre arasÄ±nda seyircileri selamlayacak. Anadolu Efes Spor KulÃ¼bÃ¼, gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi bu Ã§alÄ±ÅŸmayla birlikte iki Ã¼lke toplumu iÃ§in deÄŸerli bir farkÄ±ndalÄ±k yaratacak.
AtatÃ¼rk Hava LimanÄ± DÄ±ÅŸ Hatlar GidiÅŸ Terminali'ne Anadolu Efes teknik kadrosu ve oyuncularÄ±yla gelen Down Sendromlu genÃ§ler, "21 Mart DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼ kutlu olsun" yazÄ±lÄ± pankart aÃ§tÄ±.
KulÃ¼bÃ¼n Pazarlama ve Kurumsal Ä°liÅŸkiler MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¶kÃ§e DayÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼'nde Zalgiris ile gÃ¼zel bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, genÃ§ arkadaÅŸlarla maÃ§a gideceklerini sÃ¶yledi.
Anadolu Efes Spor KulÃ¼bÃ¼, 21 Mart DÃ¼nya Down Sendromu GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda, Down Sendromu DerneÄŸi'nden iki genci, Litvanya'daki Zalgiris Kaunas deplasmanÄ±na takÄ±m uÃ§aÄŸÄ±yla gÃ¶tÃ¼rdÃ¼
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