13:57, 20 Mart 2017 Pazartesi

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m eski bakanlarla buluÅŸtu





AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinde gÃ¶rev almÄ±ÅŸ eski bakanlarla halk oylamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± masaya yatÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶neminde bakanlÄ±k gÃ¶revinde bulunan isimleri AK Parti Genel Merkezi'nde dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±da aÄŸÄ±rladÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶neminde bakanlÄ±k gÃ¶revinde bulunmuÅŸ isimler ile kahvaltÄ±da bir araya geldi. AK Parti Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±'nÄ±n parti genel merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±ya, eski TBMM baÅŸkanlarÄ±ndan Cemil Ã‡iÃ§ek, BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ ve Mehmet Ali Åžahin, eski baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan BeÅŸir Atalay ve YalÃ§Ä±n AkdoÄŸan, eski bakanlar AbdÃ¼lkadir Aksu, Muammer GÃ¼ler, Efkan Ala, Sadullah Ergin, Vecdi GÃ¶nÃ¼l, Taner YÄ±ldÄ±z, HÃ¼seyin Ã‡elik, Nimet BaÅŸ, Zafer Ã‡aÄŸlayan, Mustafa ElitaÅŸ, KÃ¼rÅŸat TÃ¼zmen, Nihat ErgÃ¼n, Ali CoÅŸkun, Fatma Åžahin, Selma Aliye Kavaf, AyÅŸenur Ä°slam, Volkan BozkÄ±r, Suat KÄ±lÄ±Ã§, Atilla KoÃ§, ErdoÄŸan Bayraktar, Fatma GÃ¼ldemet SarÄ±, Ä°dris GÃ¼llÃ¼ce, Ä°mdat SÃ¼tlÃ¼oÄŸlu, Mustafa Demir, Osman Pepe ve Faruk Nafiz Ã–zak katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±da, AK Parti hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶neminde gÃ¶rev almÄ±ÅŸ bakanlarla halk oylamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±. ToplantÄ± sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yapan eski Meclis BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Åžahin, Ã§ok faydalÄ± geÃ§tiÄŸini belirttiÄŸi toplantÄ±da eski Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±yla halk oylamasÄ± konusunda bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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