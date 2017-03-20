BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m eski bakanlarla buluÅŸtu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶neminde bakanlÄ±k gÃ¶revinde bulunan isimleri AK Parti Genel Merkezi'nde dÃ¼zenlenen kahvaltÄ±da aÄŸÄ±rladÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶neminde bakanlÄ±k gÃ¶revinde bulunmuÅŸ isimler ile kahvaltÄ±da bir araya geldi.
AK Parti Siyasi ve Hukuki Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±'nÄ±n parti genel merkezinde dÃ¼zenlediÄŸi toplantÄ±ya, eski TBMM baÅŸkanlarÄ±ndan Cemil Ã‡iÃ§ek, BÃ¼lent ArÄ±nÃ§ ve Mehmet Ali Åžahin, eski baÅŸbakan yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan BeÅŸir Atalay ve YalÃ§Ä±n AkdoÄŸan, eski bakanlar AbdÃ¼lkadir Aksu, Muammer GÃ¼ler, Efkan Ala, Sadullah Ergin, Vecdi GÃ¶nÃ¼l, Taner YÄ±ldÄ±z, HÃ¼seyin Ã‡elik, Nimet BaÅŸ, Zafer Ã‡aÄŸlayan, Mustafa ElitaÅŸ, KÃ¼rÅŸat TÃ¼zmen, Nihat ErgÃ¼n, Ali CoÅŸkun, Fatma Åžahin, Selma Aliye Kavaf, AyÅŸenur Ä°slam, Volkan BozkÄ±r, Suat KÄ±lÄ±Ã§, Atilla KoÃ§, ErdoÄŸan Bayraktar, Fatma GÃ¼ldemet SarÄ±, Ä°dris GÃ¼llÃ¼ce, Ä°mdat SÃ¼tlÃ¼oÄŸlu, Mustafa Demir, Osman Pepe ve Faruk Nafiz Ã–zak katÄ±ldÄ±.
ToplantÄ±da, AK Parti hÃ¼kÃ¼metleri dÃ¶neminde gÃ¶rev almÄ±ÅŸ bakanlarla halk oylamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± masaya yatÄ±rÄ±ldÄ±.
ToplantÄ± sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na kÄ±sa bir aÃ§Ä±klama yapan eski Meclis BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Åžahin, Ã§ok faydalÄ± geÃ§tiÄŸini belirttiÄŸi toplantÄ±da eski Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±yla halk oylamasÄ± konusunda bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸi yaptÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2016 ve 2017'de TÃ¼rkiye genelindeki denetimlerde soya iÃ§eren 112 Ã¼rÃ¼nde GDO belirlendiÄŸini duyurdu
KarapÄ±nar Yenilenebilir Enerji Kaynak AlanÄ± (YEKA) ihalesinde kilovatsaat baÅŸÄ±na en dÃ¼ÅŸÃ¼k teklifi 6,99 dolar/cent ile Kalyon - Hanwha Grubu verdi
AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti hÃ¼kÃ¼metlerinde gÃ¶rev almÄ±ÅŸ eski bakanlarla halk oylamasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± masaya yatÄ±rdÄ±
ÅžÄ±rnak'taki bazÄ± aÅŸiret ve aileler, 16 Nisan'daki CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi'ne iliÅŸkin halk oylamasÄ±nda "evet" oyu kullanacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Hatay'Ä±n YayladaÄŸÄ± ilÃ§esi sÄ±nÄ±rÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan TÃ¼rkiye'ye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan 172 kiÅŸi yakalandÄ±.
Hatay merkezli FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik operasyonda yakalanan aralarÄ±nda Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n yeÄŸeni HÃ¼seyin Ã–ksÃ¼z'Ã¼n de bulunduÄŸu 10 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, bir haftada dÃ¼zenlenen 230 operasyonda 13 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi, 11 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu teslim oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusu Ã¼zerinden isim vermeden ana muhalefeti eleÅŸtirerek, ''BunlarÄ±n siyasette jÃ¼bile zamanÄ± Ã§oktan gelmiÅŸ ama hala direniyorlar'' ifadesini kullandÄ±
Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah bugÃ¼n TÃ¼rkiye'ye gelecek
Ekvador'dan gelen grup, Ä°nka mÃ¼zikleri eÅŸliÄŸinde sergilediÄŸi performansla bÃ¼yÃ¼k beÄŸeni topladÄ±
CuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davanÄ±n sanÄ±klarÄ± adliyeye getirildi
PKK 'ya yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ±, iÅŸbirlikÃ§i faaliyetlerde bulunduklarÄ± gerekÃ§esiyle DBP'li yÃ¶neticilerin de bulunduÄŸu 38 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, MASAK incelemesi gerekÃ§esiyle vatandaÅŸlardan para talep edilmesi hakkÄ±nda, "DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan bu tÃ¼r giriÅŸimlere, vatandaÅŸlar hiÃ§bir ÅŸekilde itibar etmemelidir" denildi
Ã‡eÅŸme'den Yunanistan'a yasa dÄ±ÅŸÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 104 kiÅŸi yakalandÄ±.
BalÄ±kesir'in Dursunbey ilÃ§esinde, maden iÅŸÃ§ilerinin bulunduÄŸu servis aracÄ±nÄ±n tÄ±rÄ±n dorsesine Ã§arpmasÄ± sonucu 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 22 kiÅŸi yaralandÄ±.