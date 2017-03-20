14:39, 20 Mart 2017 Pazartesi

Rusya ve Japonya arasÄ±nda "2 artÄ± 2" toplantÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Japonya ve Rusya dÄ±ÅŸiÅŸleri ile savunma bakanlarÄ±, Japonya'nÄ±n baÅŸkenti Tokyo'da bir araya gelerek bÃ¶lgesel gÃ¼venlik konularÄ±nÄ± ele aldÄ±.

Tokyo'daki "2 artÄ± 2" toplantÄ±sÄ±na Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Fumio KiÅŸida ve Japonya Savunma BakanÄ± Tomomi Inada katÄ±ldÄ±.

Rusya'nÄ±n KÄ±rÄ±m'Ä± yasa dÄ±ÅŸÄ± ilhakÄ±ndan bu yana dÃ¼zenlenen ilk "2 artÄ± 2" toplantÄ±sÄ±nda, terÃ¶r ve uyuÅŸturucu ticaretiyle mÃ¼cadele ile Kuzey Kore'nin nÃ¼kleer programÄ± gÃ¼ndeme geldi.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n toplantÄ± Ã¶ncesinde yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rus diplomatlarÄ±n, ABD'nin GÃ¼ney Kore'ye konuÅŸlandÄ±rmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± BÃ¶lge YÃ¼ksek Ä°rtifa Hava SavunmasÄ± (THAAD) fÃ¼ze sistemiyle ilgili endiÅŸeleri dile getireceÄŸi belirtildi.

ToplantÄ±da, iki Ã¼lkenin de hak iddia ettiÄŸi adalarÄ±n ortaklaÅŸa geliÅŸtirilmesinin, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki toprak anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmeye yardÄ±mcÄ± olabileceÄŸine iÅŸaret edildi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin baÅŸÄ±nda, "AdalarÄ±n ortak kalkÄ±nmasÄ±nÄ±n, barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na uygun ortamÄ± hazÄ±rlamak iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m olacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum." dedi.

Japonya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± KiÅŸida da Ã¶zellikle ortak ekonomik kalkÄ±nmada ilerleme saÄŸlayarak barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±na varmak iÃ§in "hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde" Ã§alÄ±ÅŸmaya niyetli olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Rusya ve Japonya, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan Kuril AdalarÄ±'nÄ±n egemenliÄŸi konusundaki uyuÅŸmazlÄ±k nedeniyle resmi bir barÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ± imzalayamamÄ±ÅŸtÄ±. "2 artÄ± 2" toplantÄ±larÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in yapÄ±lÄ±yor.

Rusya ile Japonya arasÄ±ndaki son "2 artÄ± 2" toplantÄ±sÄ± 2013'in kasÄ±m ayÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ukrayna'daki krizin ardÄ±ndan Moskova'ya uygulanan yaptÄ±rÄ±mlara Japonya'nÄ±n da destek vermesi, toplantÄ±larÄ±n kesintiye uÄŸramasÄ±na yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.