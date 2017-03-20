14:52, 20 Mart 2017 Pazartesi

Afganistan'da 8 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





Derzab ilÃ§esine baÄŸlÄ± TaÅŸ Cuvaz ve ArÃ§Ä±tu kÃ¶ylerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 8 Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ 8 Ã¼yesi de yaralÄ± olarak ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Â Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 8 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. CÃ¼zcan ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Reza Gafuri yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Derzab ilÃ§esine baÄŸlÄ± TaÅŸ Cuvaz ve ArÃ§Ä±tu kÃ¶ylerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenlediÄŸini belirtti. Operasyonda 8 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Gafuri, 4 DEAÅž Ã¼yesinin yaralÄ± olarak yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Gafuri, operasyonda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 2 sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±nÄ±n da imha edildiÄŸini belirtti.

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