Afganistan'da 8 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Â Afganistan'Ä±n kuzeyindeki CÃ¼zcan vilayetinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 8 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
CÃ¼zcan ValiliÄŸi SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Reza Gafuri yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, Derzab ilÃ§esine baÄŸlÄ± TaÅŸ Cuvaz ve ArÃ§Ä±tu kÃ¶ylerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± operasyon dÃ¼zenlediÄŸini belirtti.
Operasyonda 8 DEAÅž mensubunun Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen Gafuri, 4 DEAÅž Ã¼yesinin yaralÄ± olarak yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Gafuri, operasyonda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 2 sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±nÄ±n da imha edildiÄŸini belirtti.
Sofya mahkemesi, Bulgaristan Tarih MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dimitrov'un "hakaret iÃ§eren atÄ±flarda bulunmasÄ±" nedeniyle DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan'a 681 leva tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti
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Almanya'daki PKK gÃ¶sterisinde yasak sembollerin gÃ¶sterilmesine Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Demmer, "EÄŸer bir suÃ§ unsuru varsa, bu yetkili makamlarÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r" dedi
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Ã‡in, BM'nin bu yÄ±lki "NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AntlaÅŸmasÄ±" mÃ¼zakere toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacak
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ ve KÄ±zÄ±lay Dernekleri Federasyonu, Myanmar'dan BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recinin (Brexit) ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Cakarta'daki yoksullar, karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurmak iÃ§in atÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nehirden balÄ±k avlÄ±yor
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilere destek amacÄ±yla, Gazze'de "sembolik koÅŸu" dÃ¼zenlendi
Derzab ilÃ§esine baÄŸlÄ± TaÅŸ Cuvaz ve ArÃ§Ä±tu kÃ¶ylerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 8 Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ 8 Ã¼yesi de yaralÄ± olarak ele geÃ§irildi
Rusya ve Japonya'nÄ±n dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ±, bÃ¶lgesel gÃ¼venlik konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°ngiltere ve Almanya'nÄ±n Brexit sonrasÄ± dÃ¶neme yÃ¶nelik bir savunma paktÄ± yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kintampo'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle meydana gelen sel felaketinde, en az 20 Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti