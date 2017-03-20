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16:53, 20 Mart 2017 Pazartesi
Filistin
14:53, 20 Mart 2017 Pazartesi

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Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilere destek koÅŸusu
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilere destek koÅŸusu

Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilere destek amacÄ±yla, Gazze'de "sembolik koÅŸu" dÃ¼zenlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FilistinÂ Esirler ve Ä°Ã§iÅŸleri bakanlÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi binasÄ± Ã¶nÃ¼nde baÅŸlayÄ±p aynÄ± yerde sona erenÂ koÅŸuya 150 kiÅŸi katÄ±ldÄ±.

AA muhabirine konuÅŸan Esirler BakanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Bahaddin el-Medhun, "Bu koÅŸu, uluslararasÄ± topluma Ä°srail hapishanelerindeki FilistinlilerinÂ Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kÂ ve onurlu yaÅŸam istedikleri yÃ¶nÃ¼nde bir mesajdÄ±r." dedi.

Ä°SRAÄ°L HAPÄ°SHANELERÄ°NDE 7 BÄ°N FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ° BULUNUYOR

Medhun, Filistinli tutuklularÄ±n Ä°srail hapishanelerindeki keyfi uygulamalardan dolayÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ektiÄŸini belirtti.

Filistin resmi verilerine gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli bulunuyor.



Ä°lgili Konular Gazze filistin Ä°srail
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