AtÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nehirde karÄ±nlarÄ±nÄ± doyuruyorlar

Endonezya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Cakartaâ€™da maddi sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi ÅŸehrin kanalizasyon borularÄ±nÄ±n baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± kirli nehirde balÄ±k avlayarak karÄ±nlarÄ±nÄ± doyuruyor.
Cakarta'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, Tanah Abang bÃ¶lgesindeki kirli nehirden el yapÄ±mÄ± "nanco" denilen aletle balÄ±k tutarak karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Nehir etrafÄ±nda kurduklarÄ± gecekondu ve barakalarda yaÅŸayanlar, gelirlerini kaÄŸÄ±t veya plastik toplayarak saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken civardaki kirli nehirden tuttuklarÄ± balÄ±klarÄ± yiyor.
Kentteki kanalizasyon borularÄ±nÄ±n baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve atÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kirli nehirde balÄ±k avlayanlar, maddi aÃ§Ä±dan zor durumda olduklarÄ± iÃ§in hijyen sorununu dikkate almÄ±yor.
Bir Ã¶ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ bedavaya getirmek iÃ§in her gÃ¼n nehirde balÄ±k avlamaya Ã§alÄ±ÅŸanÂ Pak Rohim, "Bazen hiÃ§ balÄ±k Ã§Ä±kmasa da ÅŸansÄ±mÄ± deniyorum. Maddi olarak sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±m olduÄŸu iÃ§in nehrin kirli olmasÄ± veya yediÄŸim balÄ±ÄŸÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ma zarar verme ihtimali fazla Ã¶nem taÅŸÄ±mÄ±yor. Zaten hijyenik bir ortamda yaÅŸamÄ±yorum." dedi.
YaÅŸamÄ±nÄ± plastik ÅŸiÅŸe toplayarak sÃ¼rdÃ¼ren Rohim, balÄ±k tuttuÄŸu zaman en azÄ±ndan bir Ã¶ÄŸÃ¼ne vereceÄŸi parayÄ± diÄŸer ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in kullanabildiÄŸini ifade etti.
ArtanÂ nÃ¼fusÂ veÂ altyapÄ± eksikliÄŸiÂ nedeniyle aÅŸÄ±rÄ± kirlenen nehir, etrafÄ±nda kurulan gecekondu semtleri ve barÄ±naklarda yaÅŸayanlarÄ±n Ã§Ã¶plerini atmasÄ±yla daha da kirleniyor.
Nehir, civarda yaÅŸayan insanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ederken ekonomik sorunlar nedeniyle insanlar bu tehdidi Ã¶nemsemiyor.
AltyapÄ± eksikliÄŸi, fabrika atÄ±klarÄ± ve ÅŸehirleÅŸmenin getirdiÄŸiÂ Ã§evre kirliliÄŸiÂ nedeniyle temiz su sorunu yaÅŸanan Cakartaâ€™da, Ã¶zellikle tropikal iklimin etkisiyle 4-5 ay sÃ¼ren yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± dÃ¶nemde nehir ve kanalizasyonlardan taÅŸan sular insanlar iÃ§in saÄŸlÄ±k sorunu oluÅŸturuyor.
10 milyondan fazla kiÅŸiye ev sahipliÄŸi yapan kentte nÃ¼fusun sadece yÃ¼zde 50â€™si ÅŸebeke suyundan yararlanabiliyor. Evlerine ÅŸebeke suyu ulaÅŸmayanlar, insani ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± atÄ±k sularÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kirli nehirlerde gideriyor.
Kentin ÅŸebeke suyunun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yoÄŸun bakteri ve aÄŸÄ±r metal kirliliÄŸi bulunuyor.
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