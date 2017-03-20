DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:53, 20 Mart 2017 Pazartesi
Asya
14:57, 20 Mart 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
AtÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nehirde karÄ±nlarÄ±nÄ± doyuruyorlar
AtÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nehirde karÄ±nlarÄ±nÄ± doyuruyorlar

Cakarta'daki yoksullar, karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurmak iÃ§in atÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nehirden balÄ±k avlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezya'nÄ±n baÅŸkentiÂ Cakartaâ€™da maddi sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi ÅŸehrin kanalizasyon borularÄ±nÄ±n baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± kirli nehirde balÄ±k avlayarak karÄ±nlarÄ±nÄ± doyuruyor.

Cakarta'da yÃ¼zlerce kiÅŸi, Tanah Abang bÃ¶lgesindeki kirli nehirden el yapÄ±mÄ± "nanco" denilen aletle balÄ±k tutarak karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Nehir etrafÄ±nda kurduklarÄ± gecekondu ve barakalarda yaÅŸayanlar, gelirlerini kaÄŸÄ±t veya plastik toplayarak saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken civardaki kirli nehirden tuttuklarÄ± balÄ±klarÄ± yiyor.

Kentteki kanalizasyon borularÄ±nÄ±n baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ve atÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kirli nehirde balÄ±k avlayanlar, maddi aÃ§Ä±dan zor durumda olduklarÄ± iÃ§in hijyen sorununu dikkate almÄ±yor.

BÄ°R Ã–ÄžÃœN Ä°Ã‡Ä°N HÄ°JYEN SORUNUNU GÃ–RMEZDEN GELÄ°YORLAR

Bir Ã¶ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼ bedavaya getirmek iÃ§in her gÃ¼n nehirde balÄ±k avlamaya Ã§alÄ±ÅŸanÂ Pak Rohim, "Bazen hiÃ§ balÄ±k Ã§Ä±kmasa da ÅŸansÄ±mÄ± deniyorum. Maddi olarak sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±m olduÄŸu iÃ§in nehrin kirli olmasÄ± veya yediÄŸim balÄ±ÄŸÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ma zarar verme ihtimali fazla Ã¶nem taÅŸÄ±mÄ±yor. Zaten hijyenik bir ortamda yaÅŸamÄ±yorum." dedi.

YaÅŸamÄ±nÄ± plastik ÅŸiÅŸe toplayarak sÃ¼rdÃ¼ren Rohim, balÄ±k tuttuÄŸu zaman en azÄ±ndan bir Ã¶ÄŸÃ¼ne vereceÄŸi parayÄ± diÄŸer ihtiyaÃ§larÄ± iÃ§in kullanabildiÄŸini ifade etti.

Ã‡EVRE KÄ°RLÄ°LÄ°ÄžÄ° Ä°NSANLARIN SAÄžLIÄžINI TEHDÄ°T EDÄ°YOR

ArtanÂ nÃ¼fusÂ veÂ altyapÄ± eksikliÄŸiÂ nedeniyle aÅŸÄ±rÄ± kirlenen nehir, etrafÄ±nda kurulan gecekondu semtleri ve barÄ±naklarda yaÅŸayanlarÄ±n Ã§Ã¶plerini atmasÄ±yla daha da kirleniyor.

Nehir, civarda yaÅŸayan insanlarÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit ederken ekonomik sorunlar nedeniyle insanlar bu tehdidi Ã¶nemsemiyor.

AltyapÄ± eksikliÄŸi, fabrika atÄ±klarÄ± ve ÅŸehirleÅŸmenin getirdiÄŸiÂ Ã§evre kirliliÄŸiÂ nedeniyle temiz su sorunu yaÅŸanan Cakartaâ€™da, Ã¶zellikle tropikal iklimin etkisiyle 4-5 ay sÃ¼ren yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± dÃ¶nemde nehir ve kanalizasyonlardan taÅŸan sular insanlar iÃ§in saÄŸlÄ±k sorunu oluÅŸturuyor.

10 milyondan fazla kiÅŸiye ev sahipliÄŸi yapan kentte nÃ¼fusun sadece yÃ¼zde 50â€™si ÅŸebeke suyundan yararlanabiliyor. Evlerine ÅŸebeke suyu ulaÅŸmayanlar, insani ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± atÄ±k sularÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kirli nehirlerde gideriyor.

Kentin ÅŸebeke suyunun bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yoÄŸun bakteri ve aÄŸÄ±r metal kirliliÄŸi bulunuyor.

Â 



Ä°lgili Konular endonezya Cakarta
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Asya Haberleri
Bulgaristan'da DOST Partisi lideri Mestan'a hakarete ceza
Bulgaristan'da DOST Partisi lideri Mestan'a hakarete ceza

Sofya mahkemesi, Bulgaristan Tarih MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dimitrov'un "hakaret iÃ§eren atÄ±flarda bulunmasÄ±" nedeniyle DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan'a 681 leva tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti
ÃœrdÃ¼n mahkemesinden ABD'nin talebine ret
ÃœrdÃ¼n mahkemesinden ABD'nin talebine ret

ÃœrdÃ¼n Temyiz Mahkemesi, 2011'deki esir takasÄ±yla serbest kalan Filistinli Temimi'nin ABD'ye teslim edilmemesini onadÄ±
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Ã‡in de
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Ã‡inâ€™de

Netanyahu, resmi ziyaret kapsamÄ±nda Ã‡inâ€™e giderek BaÅŸbakanÄ± Li KÄ±Ã§iang ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Yeni Zelanda da TÃ¼rk AnÄ±tÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Yeni Zelandaâ€™da TÃ¼rk AnÄ±tÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

Yeni Zelandaâ€™nÄ±n Pukeahu Ulusal SavaÅŸ AnÄ±tÄ± ParkÄ±'nda TÃ¼rk AnÄ±tÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Almanya PKK topunu Frankfurt'a attÄ±
Almanya PKK topunu Frankfurt'a attÄ±

Almanya'daki PKK gÃ¶sterisinde yasak sembollerin gÃ¶sterilmesine Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Demmer, "EÄŸer bir suÃ§ unsuru varsa, bu yetkili makamlarÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r" dedi
Musul'da evinden olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 335 bine yÃ¼kseldi
Musul'da evinden olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 335 bine yÃ¼kseldi

Irak'Ä±n Musul kentinde DEAÅž'a karÅŸÄ± devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 335 bine yÃ¼kseldi
Bu yÄ±lki nÃ¼kleer silah mÃ¼zakere masasÄ±nda Ã‡in yok
Bu yÄ±lki nÃ¼kleer silah mÃ¼zakere masasÄ±nda Ã‡in yok

Ã‡in, BM'nin bu yÄ±lki "NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AntlaÅŸmasÄ±" mÃ¼zakere toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacak
KÄ±zÄ±lay ve KÄ±zÄ±lhaÃ§'tan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
KÄ±zÄ±lay ve KÄ±zÄ±lhaÃ§'tan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ ve KÄ±zÄ±lay Dernekleri Federasyonu, Myanmar'dan BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Brexit tarihi belli oldu
Brexit tarihi belli oldu

Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recinin (Brexit) ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
AtÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nehirde karÄ±nlarÄ±nÄ± doyuruyorlar
AtÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nehirde karÄ±nlarÄ±nÄ± doyuruyorlar

Cakarta'daki yoksullar, karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurmak iÃ§in atÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nehirden balÄ±k avlÄ±yor
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilere destek koÅŸusu
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilere destek koÅŸusu

Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilere destek amacÄ±yla, Gazze'de "sembolik koÅŸu" dÃ¼zenlendi
Afganistan'da 8 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Afganistan'da 8 DEAÅž Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Derzab ilÃ§esine baÄŸlÄ± TaÅŸ Cuvaz ve ArÃ§Ä±tu kÃ¶ylerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 8 Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ 8 Ã¼yesi de yaralÄ± olarak ele geÃ§irildi
Rusya ve Japonya arasÄ±nda quot 2 artÄ± 2 quot toplantÄ±sÄ±
Rusya ve Japonya arasÄ±nda "2 artÄ± 2" toplantÄ±sÄ±

Rusya ve Japonya'nÄ±n dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ±, bÃ¶lgesel gÃ¼venlik konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Fransa yine alarmda
Fransa yine alarmda

Paris'te Mali SavcÄ±lÄ±k Ofisi gÃ¼venlik alarmÄ± nedeniyle boÅŸaltÄ±ldÄ±.
Ä°ngiltere ve Almanya savunma paktÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor
Ä°ngiltere ve Almanya savunma paktÄ±na hazÄ±rlanÄ±yor

Ä°ngiltere ve Almanya'nÄ±n Brexit sonrasÄ± dÃ¶neme yÃ¶nelik bir savunma paktÄ± yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Gana'da sel faciasÄ± en az 20 Ã¶lÃ¼
Gana'da sel faciasÄ±: en az 20 Ã¶lÃ¼

Kintampo'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle meydana gelen sel felaketinde, en az 20 Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti

Haberler

Asya-Pasifikâ€™de Denizcilik KodlarÄ± ve Tarihi Referanslar
Asya-Pasifik de Denizcilik KodlarÄ± ve Tarihi Referanslar

IORA: Hint Okyanusuâ€™nda BÃ¶lgesel Ä°ÅŸbirliÄŸi mi?
IORA Hint Okyanusu nda BÃ¶lgesel Ä°ÅŸbirliÄŸi mi

Endonezya'da evsizlerin kÃ¶prÃ¼ altlarÄ±nda yaÅŸam mÃ¼cadelesi | FOTO
Endonezya'da evsizlerin kÃ¶prÃ¼ altlarÄ±nda yaÅŸam mÃ¼cadelesi FOTO

Cakartaâ€™da toplumsal tepkinin arka planÄ±
Cakarta da toplumsal tepkinin arka planÄ±

60 bin kiÅŸi aynÄ± anda teheccÃ¼d namazÄ±na durdu | FOTO
60 bin kiÅŸi aynÄ± anda teheccÃ¼d namazÄ±na durdu FOTO

Endonezyaâ€™da iki FransÄ±z gazeteci sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi
Endonezya da iki FransÄ±z gazeteci sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi

Ebu Seyyaf'a karÅŸÄ± Ã¼Ã§ Ã¼lke birleÅŸti
Ebu Seyyaf'a karÅŸÄ± Ã¼Ã§ Ã¼lke birleÅŸti

Endonezyaâ€™da asÄ±lsÄ±z bomba ihbarÄ± havalimanÄ± kapattÄ±rdÄ±
Endonezya da asÄ±lsÄ±z bomba ihbarÄ± havalimanÄ± kapattÄ±rdÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 