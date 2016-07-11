14:58, 20 Mart 2017 Pazartesi

Brexit tarihi belli oldu





Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recinin (Brexit) ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ngiltere, Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) Lizbon AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n 50. maddesinin Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸekilde Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, 29 Mart'ta Ã¼lkesinin AB'den ayrÄ±lmasÄ± iÃ§in gerekli iÅŸlemlerin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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