Denetimlerde 112 Ã¼rÃ¼nde GDO tespit edildi

GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, bir yayÄ±n organÄ±nda yer alan "ekmekÂ Ã¼retiminde genetiÄŸi deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ organizma (GDO) katkÄ± maddesi kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na" yÃ¶nelik haber Ã¼zerine yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada bulundu.
GÄ±da arzÄ± kadar gÃ¼venliÄŸinin de son derece Ã¶nemli olduÄŸuna dikkati Ã§eken Ã‡elik, BakanlÄ±k olarak 6 bin 600 personelle sÃ¼rekliÂ gÄ±daÂ denetimi yaptÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Ã‡elik, 15 bin 600 denetimde Ã§eÅŸitli uygunsuzluklar tespit edildiÄŸini belirterek, 75 milyon lira para cezasÄ± kesildiÄŸini vurguladÄ±.
BaÅŸta Avrupa ve ABD olmak Ã¼zere pek Ã§ok Ã¼lkede GDO kullanÄ±mÄ±nÄ±n belirli Ã¶lÃ§Ã¼lerde serbest olmasÄ±na karÅŸÄ±n TÃ¼rkiye'de yasaklandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Ã‡elik, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Ãœlkemizde GDO kullanÄ±mÄ± kesinlikle yasaktÄ±r. AykÄ±rÄ± davrananlara 5 yÄ±ldan 12 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmektedir. Bu Ã§erÃ§evede, 2016 ve 2017 yÄ±llarÄ±nda 12 bin 286 GDO denetimi yapmÄ±ÅŸ bulunuyoruz. Bu denetimlerde soya iÃ§eren 112 Ã¼rÃ¼nde GDO tespit edildi. Ä°lgililer hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunulmuÅŸtur. Bu arada, 2016 ve 2017 yÄ±llarÄ±nda Adanaâ€™da 29 GDO denetimi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bunlardan, sadece birinde, etsiz kÄ±yma olarak tarif edilen soya eti kÄ±ymasÄ± denetiminde GDO tespit edilmiÅŸtir ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼len cezai iÅŸlemler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã–te yandan haberde bahsi geÃ§en katkÄ± maddesi Ã¼reten firmaya ÅŸimdiye kadar 8 gÄ±da denetimi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiÅŸtir. AyrÄ±ca bu firmaya, soya ham maddesi temin eden tedarikÃ§i firmaya da GDO denetimi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu denetim neticesinde de herhangi bir olumsuzlukla karÅŸÄ±laÅŸÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r."
GÃ¼ndeme gelen haber Ã¼zerine hem katkÄ± maddesi Ã¼reten firmadan hem de ekmek ve unlu mamuller Ã¼reten iÅŸletmelerden numuneler alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡elik, laboratuvar sonuÃ§larÄ±nÄ± en kÄ±sa sÃ¼rede kamuoyuyla paylaÅŸacaklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi. Ã‡elik, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z mÃ¼sterih olsun, hiÃ§ kimsenin halkÄ±mÄ±zÄ±n en temel besin maddesi ekmek ile oynamasÄ±na izin vermeyiz." ifadesini kullandÄ±.
TarÄ±m BakanlÄ±ÄŸÄ±, 2016 ve 2017'de TÃ¼rkiye genelindeki denetimlerde soya iÃ§eren 112 Ã¼rÃ¼nde GDO belirlendiÄŸini duyurdu
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