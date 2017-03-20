15:06, 20 Mart 2017 Pazartesi

KÄ±zÄ±lay ve KÄ±zÄ±lhaÃ§'tan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ ve KÄ±zÄ±lay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Myanmar'dan BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n (Rohingyalar) ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

IFRC'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en ekim ayÄ±ndan bu yana BangladeÅŸ'e 75 bin ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manÄ±n geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± bildirilerek, Arakan eyaletinin kuzeyinde yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±ndan kaÃ§an MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n BangladeÅŸ'in gÃ¼neydoÄŸusuna sÄ±ÄŸÄ±nmak zorunda kaldÄ±klarÄ± vurgulandÄ±.

Cox's Bazar kasabasÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±na geÃ§en ArakanlÄ±larÄ±n plansÄ±z ve kÃ¶tÃ¼ ÅŸartlarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, yeni gelen 25 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n temel insani ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in 3,2 milyon dolar acil yardÄ±ma ihtiyaÃ§ duyulduÄŸu belirtildi.

IFRC aÃ§Ä±klamasÄ±nda, son 30 yÄ±lda Myanmar'dan 300 bin ila 500 bin arasÄ±nda MÃ¼slÃ¼manÄ±n BangladeÅŸ'e geÃ§tiÄŸine, Cox's Bazar'a baÄŸlÄ± Ukhiya ve Teknaf bÃ¶lgelerinde 33 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ ÅŸartlara sahip geÃ§ici kamplarda yaÅŸamak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinildi.

BangladeÅŸ'teki IFRC BaÅŸkanÄ± Azmat Ulla, Ã¼lkesindeki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã§ok zor ÅŸartlarda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, "BirÃ§oÄŸu dÃ¼zenli saÄŸlÄ±k hizmetlerine eriÅŸim saÄŸlayamÄ±yor. AyrÄ±ca yeterince gÄ±da ve beslenme imkanlarÄ±ndan da yoksunlar. BarÄ±nma sorunu da bir diÄŸer Ã¶nemli konu Ã§Ã¼nkÃ¼ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar insani standartlarÄ±n Ã§ok altÄ±ndaki geÃ§ici yapÄ±larda yaÅŸÄ±yor." ifadesini kullandÄ±.

Ulla, sel ve kasÄ±rga mevsiminin yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunarak, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara verilen desteÄŸin artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

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