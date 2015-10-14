Bu yÄ±lki nÃ¼kleer silah mÃ¼zakere masasÄ±nda Ã‡in yok

Ã‡in,Â BirleÅŸmiÅŸ MilletlerinÂ (BM) bu yÄ±lki "NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AntlaÅŸmasÄ±" mÃ¼zakere toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying, baÅŸkent Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, anlaÅŸmanÄ±n taraflarÄ±yla "dÃ¼rÃ¼st ve derin" diyaloÄŸun ardÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± dikkatli deÄŸerlendirmeler neticesinde, bu yÄ±lki mÃ¼zakerelere katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
NÃ¼kleer silahlarÄ±n kapsamlÄ± ÅŸekilde yasaklanmasÄ± ve topyekun imha edilmesinden yana olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Hua, "bu tutumlarÄ±nÄ±n, sÃ¶z konusu anlaÅŸmanÄ±n temeliyle aynÄ± doÄŸrultuda olduÄŸunu" dile getirdi.
NÃ¼kleer silahsÄ±zlanma hedefine bir gÃ¼nde ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Hua, bu amacÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in "kÃ¼resel stratejik istikrarÄ± ve Ã¼lkelerin ulusal gÃ¼venliÄŸini teminat altÄ±na alacak ÅŸekilde adÄ±m adÄ±m ilerlenmesi gerektiÄŸini" kaydetti.
Ä°lgili sÃ¼recin mevcut nÃ¼kleer silahsÄ±zlanma ve yayÄ±lmayÄ± Ã¶nleyici uluslararasÄ± mekanizmalar tarafÄ±ndan ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini savunan SÃ¶zcÃ¼ Hua, "MÃ¼zakereye katÄ±lmayacak olsak da nÃ¼kleer silahlarÄ±n yasaklanmasÄ± ve topyekun imha edilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kesin ve net tavrÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸmeyecektir." ifadesini kullandÄ±.
Sofya mahkemesi, Bulgaristan Tarih MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dimitrov'un "hakaret iÃ§eren atÄ±flarda bulunmasÄ±" nedeniyle DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan'a 681 leva tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti
ÃœrdÃ¼n Temyiz Mahkemesi, 2011'deki esir takasÄ±yla serbest kalan Filistinli Temimi'nin ABD'ye teslim edilmemesini onadÄ±
Netanyahu, resmi ziyaret kapsamÄ±nda Ã‡inâ€™e giderek BaÅŸbakanÄ± Li KÄ±Ã§iang ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Yeni Zelandaâ€™nÄ±n Pukeahu Ulusal SavaÅŸ AnÄ±tÄ± ParkÄ±'nda TÃ¼rk AnÄ±tÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Almanya'daki PKK gÃ¶sterisinde yasak sembollerin gÃ¶sterilmesine Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Demmer, "EÄŸer bir suÃ§ unsuru varsa, bu yetkili makamlarÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r" dedi
Irak'Ä±n Musul kentinde DEAÅž'a karÅŸÄ± devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 335 bine yÃ¼kseldi
Ã‡in, BM'nin bu yÄ±lki "NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AntlaÅŸmasÄ±" mÃ¼zakere toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacak
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ ve KÄ±zÄ±lay Dernekleri Federasyonu, Myanmar'dan BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recinin (Brexit) ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Cakarta'daki yoksullar, karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurmak iÃ§in atÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nehirden balÄ±k avlÄ±yor
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilere destek amacÄ±yla, Gazze'de "sembolik koÅŸu" dÃ¼zenlendi
Derzab ilÃ§esine baÄŸlÄ± TaÅŸ Cuvaz ve ArÃ§Ä±tu kÃ¶ylerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 8 Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ 8 Ã¼yesi de yaralÄ± olarak ele geÃ§irildi
Rusya ve Japonya'nÄ±n dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ±, bÃ¶lgesel gÃ¼venlik konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°ngiltere ve Almanya'nÄ±n Brexit sonrasÄ± dÃ¶neme yÃ¶nelik bir savunma paktÄ± yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kintampo'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle meydana gelen sel felaketinde, en az 20 Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti