15:22, 20 Mart 2017 Pazartesi

Bu yÄ±lki nÃ¼kleer silah mÃ¼zakere masasÄ±nda Ã‡in yok





Ã‡in, BM'nin bu yÄ±lki "NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AntlaÅŸmasÄ±" mÃ¼zakere toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡in,Â BirleÅŸmiÅŸ MilletlerinÂ (BM) bu yÄ±lki "NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AntlaÅŸmasÄ±" mÃ¼zakere toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying, baÅŸkent Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, anlaÅŸmanÄ±n taraflarÄ±yla "dÃ¼rÃ¼st ve derin" diyaloÄŸun ardÄ±ndan yaptÄ±klarÄ± dikkatli deÄŸerlendirmeler neticesinde, bu yÄ±lki mÃ¼zakerelere katÄ±lmama kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. NÃ¼kleer silahlarÄ±n kapsamlÄ± ÅŸekilde yasaklanmasÄ± ve topyekun imha edilmesinden yana olduklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Hua, "bu tutumlarÄ±nÄ±n, sÃ¶z konusu anlaÅŸmanÄ±n temeliyle aynÄ± doÄŸrultuda olduÄŸunu" dile getirdi. NÃ¼kleer silahsÄ±zlanma hedefine bir gÃ¼nde ulaÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Hua, bu amacÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirilmesi iÃ§in "kÃ¼resel stratejik istikrarÄ± ve Ã¼lkelerin ulusal gÃ¼venliÄŸini teminat altÄ±na alacak ÅŸekilde adÄ±m adÄ±m ilerlenmesi gerektiÄŸini" kaydetti. Ä°lgili sÃ¼recin mevcut nÃ¼kleer silahsÄ±zlanma ve yayÄ±lmayÄ± Ã¶nleyici uluslararasÄ± mekanizmalar tarafÄ±ndan ele alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini savunan SÃ¶zcÃ¼ Hua, "MÃ¼zakereye katÄ±lmayacak olsak da nÃ¼kleer silahlarÄ±n yasaklanmasÄ± ve topyekun imha edilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki kesin ve net tavrÄ±mÄ±z deÄŸiÅŸmeyecektir." ifadesini kullandÄ±.

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