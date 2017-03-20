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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
16:52, 20 Mart 2017 Pazartesi
Irak
15:32, 20 Mart 2017 Pazartesi

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Musul'da evinden olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 335 bine yÃ¼kseldi
Musul'da evinden olanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 335 bine yÃ¼kseldi

Irak'Ä±n Musul kentinde DEAÅž'a karÅŸÄ± devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 335 bine yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±nÂ MusulÂ kentinde DEAÅž'a karÅŸÄ± devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 335 bine yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.

Irak GÃ¶Ã§ ve GÃ¶Ã§menler BakanÄ± CasÄ±m el-Caf, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Musul'da askeri operasyonlarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana kentin doÄŸu ve batÄ± bÃ¶lgelerinde yerlerinden edilenlerin sayÄ±sÄ± 335 bine ulaÅŸtÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Caf ayrÄ±ca, Musul'un DEAÅž'tan kurtarÄ±lan doÄŸu ve gÃ¼ney bÃ¶lgelerine dÃ¶nen iÃ§ gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 81 bin olduÄŸunu aktardÄ±.

"SÄ°VÄ°LLERÄ°N GÃœVENLÄ° BÃ–LGELERE YERLEÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° UZUN SÃœRÃœYOR"

Ã–te yandan Irak KÄ±zÄ±layÄ± yetkisi Ä°yadi Rafid, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Musul'un batÄ±sÄ±nda devam eden Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yerlerinden edilen sivillerin durumunun gittikÃ§e kÃ¶tÃ¼leÅŸtiÄŸini ifade etti.

Rafid, "Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgelerden kaÃ§anlarÄ±n sayÄ±sÄ± hayli yÃ¼ksek. Olumsuz hava ÅŸartlarÄ± mevcut krizi daha da derinleÅŸtiriyor. Ã‡atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerinden kaÃ§mak isteyen sivillerin gÃ¼venli bÃ¶lgelere ve kamplara yerleÅŸtirilmelerine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar uzun saatler, bazen ise gÃ¼nler alabiliyor." dedi.

Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Haziran 2014'ten bu yana DEAÅž'Ä±n elinde bulunan Musul'un kurtarÄ±lmasÄ± iÃ§in 17 Ekim 2016'da operasyon baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Musul'un doÄŸu yakasÄ±nÄ± ocak sonunda tamamen ele geÃ§iren Irak gÃ¼Ã§leri, 19 Åžubat'tan bu yana kentin batÄ± bÃ¶lgelerinin DEAÅž'tan kurtarÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.



Ä°lgili Konular Musul Ä±rak DEAÅž
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