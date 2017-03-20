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16:52, 20 Mart 2017 Pazartesi
Avrupa
15:41, 20 Mart 2017 Pazartesi

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Almanya PKK topunu Frankfurt'a attÄ±
Almanya PKK topunu Frankfurt'a attÄ±

Almanya'daki PKK gÃ¶sterisinde yasak sembollerin gÃ¶sterilmesine Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Demmer, "EÄŸer bir suÃ§ unsuru varsa, bu yetkili makamlarÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'da hÃ¼kÃ¼met, Frankfurt kentinde PKK yandaÅŸlarÄ±nÄ±n dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda yasak sembollerin kullanÄ±lmasÄ± konusunda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bir suÃ§ nedeninin tespit edilmesi durumunda, bunun deÄŸerlendirilmesinin eyaletlerdeki yetkili makamlarÄ±n sorumluluÄŸu olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Ulrike Demmer, baÅŸkent Berlin'de dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, bir gazetecinin konuya iliÅŸkin sorusu Ã¼zerine, "EÄŸer bir suÃ§ unsuru varsa, bu yetkili makamlarÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

Demmer, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'i doÄŸrudan Nazi uygulamalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekle eleÅŸtirmesi konusunda hÃ¼kÃ¼metin ne dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n sorulmasÄ± Ã¼zerine de, bu tÃ¼r aÃ§Ä±klamalarÄ±n ikili iliÅŸkileri yÄ±prattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlarÄ±n sona erdirilmesinin TÃ¼rk tarafÄ±nÄ±n elinde olduÄŸunu belirterek, "BunlarÄ± yakÄ±ndan izliyoruz." dedi.

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Tobias Plate de PKK'nÄ±n 1993 yÄ±lÄ±nda BakanlÄ±k tarafÄ±ndan sembolleri ile birlikte yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu konuda bir deÄŸiÅŸiklik olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerinin de bu yasaÄŸa uyulup uyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ettiklerini ifade etti. Plate, bu konudaki deÄŸerlendirmelerden eyalet yÃ¶netimlerinin sorumlu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n, Frankfurt'taki gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda yasak sembollerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± izlediÄŸini belirten Plate, gÃ¶steri sÄ±rasÄ±nda kamu gÃ¼venliÄŸi sebebi ile polisin mÃ¼dahale etmemiÅŸ olabileceÄŸini, bunun sorumlular hakkÄ±nda daha sonra yasal iÅŸlem yapÄ±lmayacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelmediÄŸini ifade etti.

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Martin Schaefer de bir gazetecinin, Almanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isinin neden TÃ¼rkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sormasÄ± Ã¼zerine, BÃ¼yÃ¼kelÃ§inin BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak telefonla aranarak kendisine TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metinin sÃ¶z konusu gÃ¶steri ile ilgili rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iletildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Schaefer, Almanya'nÄ±n bir hukuk devleti olduÄŸunu, iÅŸlenen suÃ§larÄ±n mutlaka izleneceÄŸini dile getirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, BaÅŸbakan Merkel'i Nazi uygulamalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekle eleÅŸtirmesini de deÄŸerlendiren Schaefer, aynÄ± ÅŸekilde sert ifadelerle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesinin kimsenin Ã§Ä±karÄ±na olmayacaÄŸÄ±na iÅŸaret ederek, bu nedenle bilinÃ§li olarak deÄŸerlendirmede bulunmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.

Bunun sadece CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n stratejisine katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Schaefer, Almanya'nÄ±n gÃ¼Ã§lÃ¼ bir hukuk devleti olduÄŸunu, kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeleri durumunda buna gerekli yanÄ±tÄ± vereceklerini sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'ye tepki vermek amacÄ±yla ne gibi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanabileceÄŸi sorusuna da Schaefer, Alman askerlerinin Ä°ncirlik ÃœssÃ¼'nden Ã§ekilmesinin uygun bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± tekrarlayarak, aksine bunun, DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadele eden Almanya'yÄ± cezalandÄ±rmak anlamÄ±na geleceÄŸini belirtti.

Schaefer, TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik seyahat uyarÄ±larÄ±nÄ±n da TÃ¼rkiye'den yapÄ±lan siyasi aÃ§Ä±klamalar sebebi ile sertleÅŸtirilemeyeceÄŸini kaydetti.

TÃ¼rkiye'de tutuklu bulunan TÃ¼rk asÄ±llÄ± Alman gazeteci Deniz YÃ¼cel'e Alman konsolosluk hizmeti verilmesi konusunda bir geliÅŸme olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ±na Ã¼zerine de Schaefer, sÃ¶z verilmesine raÄŸmen bu konuda hala bir geliÅŸme olmamasÄ±ndan Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduklarÄ±nÄ± ve bunun kendilerinde hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mevcut sorunlara raÄŸmen TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±ndaki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili anlaÅŸmanÄ±n iyi bir ÅŸekilde iÅŸlediÄŸini de aktaran Schaefer, Yunanistan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kamplarÄ±ndaki durumun daha iyi hale getirilmesi gerektiÄŸini, bunun iÃ§in Almanya'nÄ±n yardÄ±mlarÄ±nÄ±n da sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶zlerine ekledi.



Ä°lgili Konular Almanya PKK
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