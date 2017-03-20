Yeni Zelandaâ€™da TÃ¼rk AnÄ±tÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yeni Zelanda KÃ¼ltÃ¼r ve Miras BakanÄ± Maggie Barry, Anzak geleneÄŸinin Gelibolu'da doÄŸduÄŸunu belirtti.
BaÅŸkent Wellington'daki Pukeahu Ulusal SavaÅŸ AnÄ±tÄ± ParkÄ±'ndaki TÃ¼rk AnÄ±tÄ± tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±.
TÃ¶rene Yeni Zelanda KÃ¼ltÃ¼r ve Miras BakanÄ± Barry'nin yanÄ± sÄ±ra Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± David Bennett, Wellington Belediye BaÅŸkanÄ± Justin Lester, TÃ¼rkiyeâ€™nin Wellington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ahmet Ergin, siyasi parti temsilcileri, askeri yetkililer ve TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± katÄ±ldÄ±.
Barry, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rk AnÄ±tÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin daha da gÃ¼Ã§lendiÄŸini sÃ¶yledi.
Yeni aÃ§Ä±lan anÄ±tÄ±n baÅŸkent Wellington'un gÃ¼neyindeki Tarakena KÃ¶rfezi'nde yer alan AtatÃ¼rk AnÄ±tÄ±'nÄ± tamamlayÄ±cÄ± nitelikte olduÄŸunu ifade eden Barry, "Pukeahu Ulusal SavaÅŸ AnÄ±tÄ± ParkÄ±'nda Avustralya AnÄ±tÄ±'ndan sonra aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan ilk anÄ±tÄ±n TÃ¼rkiye'ye ait olmasÄ± isabetlidir, zira Anzak geleneÄŸi Gelibolu'da doÄŸmuÅŸtur. Gelecekte, Ä°ngiliz, Amerikan, BelÃ§ika ve FransÄ±z anÄ±tlarÄ± da aÃ§Ä±lacak." diye konuÅŸtu.
Ã‡ANAKKALE SAVAÅžLARI CENTÄ°LMENLERÄ°N SAVAÅžIDIR
TÃ¼rkiyeâ€™nin Wellington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ergin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Gelibolu Ã§Ä±karmasÄ± ve mÃ¼teakiben yaÅŸanan Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±nÄ±n tarihin kaydettiÄŸi son "centilmenler savaÅŸÄ±" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
TÃ¼rkiye ile Yeni Zelanda arasÄ±nda tarihi Ã‡anakkale SavaÅŸlarÄ±na dayanan ve diÄŸer Ã¼lkelere Ã¶rnek teÅŸkil eden kÃ¶klÃ¼ dostluk iliÅŸkileri bulunduÄŸunu belirten BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Ergin, "SayÄ±sÄ±z merminin havada birbiriyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir savaÅŸta dedelerini yan yana kaybeden TÃ¼rkiye ve Yeni Zelanda, bu savaÅŸtan dostluk yaratarak dÃ¼nyaya olgunluk dersi vermiÅŸtir." ifadelerini kullandÄ±.
AnÄ±ta ayrÄ±lan yer iÃ§in Yeni Zelanda hÃ¼kÃ¼metine teÅŸekkÃ¼r eden Ergin, "KÃ¼ltÃ¼r ve Miras BakanÄ± Barryâ€™nin ÅŸahsÄ±nda Yeni Zelanda hÃ¼kÃ¼metine, Pukeahu Ulusal SavaÅŸ AnÄ±tÄ± ParkÄ±â€™nda TÃ¼rk AnÄ±tÄ± iÃ§in ayÄ±rdÄ±klarÄ± bu mÃ¼stesna yer iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ediyorum." dedi.
Yeni ZelandalÄ± sanatÃ§Ä± Matt Gauldie tarafÄ±ndan tasarlanan anÄ±tta, Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n 1934'te Anzak annelerine hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± mektuptaki, â€˜â€˜Bu memleketin topraklarÄ± Ã¼zerinde kanlarÄ±nÄ± dÃ¶ken kahramanlar! Burada bir dost vatanÄ±n topraÄŸÄ±ndasÄ±nÄ±z. Huzur ve sÃ¼kun iÃ§inde uyuyunuz. Sizler, MehmetÃ§iklerle yan yana, koyun koyunasÄ±nÄ±z. Uzak diyarlardan evlatlarÄ±nÄ± harbe gÃ¶nderen analar! GÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± dindiriniz. EvlatlarÄ±nÄ±z bizim baÄŸrÄ±mÄ±zdadÄ±r. Huzur iÃ§indedirler ve huzur iÃ§inde rahat uyuyacaklardÄ±r. Onlar, bu toprakta canlarÄ±nÄ± verdikten sonra, artÄ±k bizim evlatlarÄ±mÄ±z olmuÅŸlardÄ±r.â€™â€™ ifadeleri yer alÄ±yor.
AnÄ±t Geliboluâ€™dan getirilen taÅŸlarla gÃ¼Ã§lendirilen beton kaide Ã¼zerinde 2 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki ve 700 kilogram aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki bronz levhadan oluÅŸuyor. AyrÄ±ca Geliboluâ€™dan getirilerek Wellingtonâ€™da yetiÅŸtirilen "TÃ¼rk Ã§amÄ±" (kÄ±zÄ±lÃ§am) da TÃ¼rk-Yeni Zelanda dostluÄŸunun yaÅŸayan bir Ã¶rneÄŸi olarak anÄ±tÄ±n arkasÄ±nda yer alÄ±yor.
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Yeni Zelandaâ€™nÄ±n Pukeahu Ulusal SavaÅŸ AnÄ±tÄ± ParkÄ±'nda TÃ¼rk AnÄ±tÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
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