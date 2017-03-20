16:12, 20 Mart 2017 Pazartesi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu Ã‡inâ€™de





Netanyahu, resmi ziyaret kapsamÄ±nda Ã‡inâ€™e giderek BaÅŸbakanÄ± Li KÄ±Ã§iang ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret kapsamÄ±nda geldiÄŸi Ã‡inâ€™de BaÅŸbakanÄ± Li KÄ±Ã§iang ile baÅŸkent Pekinâ€™de bir araya geldi. Ã‡in BaÅŸbakanÄ± Li, Pekinâ€™deki Tiananmen MeydanÄ±â€™nda bulunan BÃ¼yÃ¼k Halk Salonuâ€™nda Netanyahuâ€™yu resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.