16:39, 20 Mart 2017 Pazartesi

ÃœrdÃ¼n mahkemesinden ABD'nin talebine ret





ÃœrdÃ¼n Temyiz Mahkemesi, 2011'deki esir takasÄ±yla serbest kalan Filistinli Temimi'nin ABD'ye teslim edilmemesini onadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÃœrdÃ¼n Temyiz Mahkemesinin, Ä°srail ile yapÄ±lan esir takasÄ±yla serbest kalan Filistinli Ahlam et-Temimi'nin ABD yÃ¶netimine teslim edilmemesi kararÄ±nÄ± uygun bulduÄŸu bildirildi. ÃœrdÃ¼n haber ajansÄ± PETRA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Ä°stinaf Mahkemesinin Temimi'nin ABD yÃ¶netimine teslim edilmemesi yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ± karar, hakim Muhammed Ä°brahim baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Temyiz Mahkemesince onandÄ±. YargÄ± kaynaklarÄ±, ABD ile ÃœrdÃ¼n arasÄ±nda 1995'te imzalanan suÃ§lularÄ±n iadesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ÃœrdÃ¼n meclisinden geÃ§mediÄŸini hatÄ±rlattÄ±. YÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte bir anlaÅŸma olmamasÄ± nedeniyle Temyiz Mahkemesinin kararÄ±yla ABD'nin iade talebinin geri Ã§evrildiÄŸi kaydedildi. ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÃœrdÃ¼n hÃ¼kÃ¼metinden, 2001'de Ä°srail'deki bir lokantaya dÃ¼zenlenen ve ikisi ABD vatandaÅŸÄ± 15 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±da sorumluluÄŸu olduÄŸu gerekÃ§esiyle Temimi'nin kendilerine teslim edilmesini istemiÅŸti. Ä°srail mahkemesi tarafÄ±ndan 2001 yÄ±lÄ±nda 16 kez mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Temimi, 10 yÄ±l cezaevinde kaldÄ±ktan sonra 2011 yÄ±lÄ±nda Hamas ile Ä°srail arasÄ±nda yapÄ±lan esir takasÄ± anlaÅŸmasÄ±yla serbest kalmÄ±ÅŸ ve ÃœrdÃ¼n'e gÃ¶nderilmiÅŸti.

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