ÃœrdÃ¼n mahkemesinden ABD'nin talebine ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ÃœrdÃ¼n Temyiz Mahkemesinin, Ä°srail ile yapÄ±lan esir takasÄ±yla serbest kalan Filistinli Ahlam et-Temimi'nin ABD yÃ¶netimine teslim edilmemesi kararÄ±nÄ± uygun bulduÄŸu bildirildi.
ÃœrdÃ¼n haber ajansÄ± PETRA'nÄ±n haberine gÃ¶re, Ä°stinaf Mahkemesinin Temimi'nin ABD yÃ¶netimine teslim edilmemesi yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ± karar, hakim Muhammed Ä°brahim baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Temyiz Mahkemesince onandÄ±.
YargÄ± kaynaklarÄ±, ABD ile ÃœrdÃ¼n arasÄ±nda 1995'te imzalanan suÃ§lularÄ±n iadesi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n ÃœrdÃ¼n meclisinden geÃ§mediÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
YÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte bir anlaÅŸma olmamasÄ± nedeniyle Temyiz Mahkemesinin kararÄ±yla ABD'nin iade talebinin geri Ã§evrildiÄŸi kaydedildi.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, ÃœrdÃ¼n hÃ¼kÃ¼metinden, 2001'de Ä°srail'deki bir lokantaya dÃ¼zenlenen ve ikisi ABD vatandaÅŸÄ± 15 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±da sorumluluÄŸu olduÄŸu gerekÃ§esiyle Temimi'nin kendilerine teslim edilmesini istemiÅŸti.
Ä°srail mahkemesi tarafÄ±ndan 2001 yÄ±lÄ±nda 16 kez mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Temimi, 10 yÄ±l cezaevinde kaldÄ±ktan sonra 2011 yÄ±lÄ±nda Hamas ile Ä°srail arasÄ±nda yapÄ±lan esir takasÄ± anlaÅŸmasÄ±yla serbest kalmÄ±ÅŸ ve ÃœrdÃ¼n'e gÃ¶nderilmiÅŸti.
Sofya mahkemesi, Bulgaristan Tarih MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dimitrov'un "hakaret iÃ§eren atÄ±flarda bulunmasÄ±" nedeniyle DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan'a 681 leva tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti
ÃœrdÃ¼n Temyiz Mahkemesi, 2011'deki esir takasÄ±yla serbest kalan Filistinli Temimi'nin ABD'ye teslim edilmemesini onadÄ±
Netanyahu, resmi ziyaret kapsamÄ±nda Ã‡inâ€™e giderek BaÅŸbakanÄ± Li KÄ±Ã§iang ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Yeni Zelandaâ€™nÄ±n Pukeahu Ulusal SavaÅŸ AnÄ±tÄ± ParkÄ±'nda TÃ¼rk AnÄ±tÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Almanya'daki PKK gÃ¶sterisinde yasak sembollerin gÃ¶sterilmesine Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼ YardÄ±mcÄ±sÄ± Demmer, "EÄŸer bir suÃ§ unsuru varsa, bu yetkili makamlarÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r" dedi
Irak'Ä±n Musul kentinde DEAÅž'a karÅŸÄ± devam eden operasyonlar nedeniyle evlerini terk edenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 335 bine yÃ¼kseldi
Ã‡in, BM'nin bu yÄ±lki "NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AntlaÅŸmasÄ±" mÃ¼zakere toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacak
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ ve KÄ±zÄ±lay Dernekleri Federasyonu, Myanmar'dan BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nan ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼recinin (Brexit) ne zaman baÅŸlayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Cakarta'daki yoksullar, karÄ±nlarÄ±nÄ± doyurmak iÃ§in atÄ±klarÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nehirden balÄ±k avlÄ±yor
Ä°srail hapishanelerindeki Filistinlilere destek amacÄ±yla, Gazze'de "sembolik koÅŸu" dÃ¼zenlendi
Derzab ilÃ§esine baÄŸlÄ± TaÅŸ Cuvaz ve ArÃ§Ä±tu kÃ¶ylerinde DEAÅž'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 8 Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ 8 Ã¼yesi de yaralÄ± olarak ele geÃ§irildi
Rusya ve Japonya'nÄ±n dÄ±ÅŸiÅŸleri ve savunma bakanlarÄ±, bÃ¶lgesel gÃ¼venlik konularÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°ngiltere ve Almanya'nÄ±n Brexit sonrasÄ± dÃ¶neme yÃ¶nelik bir savunma paktÄ± yapmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kintampo'da saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle meydana gelen sel felaketinde, en az 20 Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti