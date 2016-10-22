16:49, 20 Mart 2017 Pazartesi

Bulgaristan'da DOST Partisi lideri Mestan'a hakarete ceza





Sofya mahkemesi, Bulgaristan Tarih MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dimitrov'un "hakaret iÃ§eren atÄ±flarda bulunmasÄ±" nedeniyle DOST Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Mestan'a 681 leva tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bulgaristan'da Ã¼yelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rklerin ve MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Sorumluluk, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve HoÅŸgÃ¶rÃ¼ iÃ§in Demokratlar (DOST) Partisi Genel BaÅŸkanÄ± LÃ¼tvi Mestan, kendisine hakaret eden Bulgaristan Tarih MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bojidar Dimitrov'a karÅŸÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davayÄ± kazandÄ±. Sofya Åžehir Mahkemesi, Ä±rkÃ§Ä± ve aÅŸÄ±rÄ± milliyetÃ§i sÃ¶ylemleriyle gÃ¼ndeme gelen Tarih MÃ¼zesi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Dimitrov'un, geÃ§en temmuzda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ±nda DOST Partisi liderine "TÃ¼rk casusu" demesi Ã¼zerine aÃ§Ä±lan davada, Mestan'a 681 leva (340 avro) tazminat Ã¶denmesine hÃ¼kmetti. Mahkeme, sÃ¶z konusu cezayÄ± Dimitrov'un "hakaret iÃ§eren atÄ±flarda bulunmasÄ±" nedeniyle verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bojidar Dimitrov, kararÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, herhangi bir itirazda bulunmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. LÃ¼tvi Mestan davayÄ± kazanmasÄ± halinde tazminat olarak alacaÄŸÄ± parayÄ±, Ã¼lkenin en Ã¶nemli tarihi anÄ±tlarÄ±ndan Pliska BaziliÄŸi'nin restorasyonu iÃ§in vereceÄŸini bildirmiÅŸti.

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