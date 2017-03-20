16:59, 20 Mart 2017 Pazartesi

Ã‡in'den ABD'ye "Tayvan'a silah satmayÄ± durdurun" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in, ABD'den Tayvan'a silah satmamasÄ±nÄ± isteyerek Ã¼lkenin "Tek Ã‡in PolitikasÄ±"na saygÄ±lÄ± davranmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Hua Ã‡unying, baÅŸkent Pekin'de dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¼nlÃ¼k olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Washington yÃ¶netiminin Tayvan'a silah satmasÄ±na karÅŸÄ± tavÄ±rlarÄ±nÄ±n "kesin ve deÄŸiÅŸmez" olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"ABD'nin, Tayvan'a silah satÄ±ÅŸÄ± meselesinin yÃ¼ksek hassasiyeti ve ciddi zararÄ±nÄ± anlamasÄ±nÄ± umuyoruz." ifadesini kullanan Hua, Washington'a "Tek Ã‡in PolitikasÄ±"na baÄŸlÄ± kalarak Tayvan'a silah satmayÄ± durdurmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

SÃ¶zcÃ¼ Hua, ABD yÃ¶netiminin ilgili sorunu "dikkatli ve dÃ¼zgÃ¼n ÅŸekilde" ele almasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek Beyaz Saray'Ä±n Ã‡in-ABD iliÅŸkilerinde "bÃ¼yÃ¼k resmi gÃ¶rerek Tayvan BoÄŸazÄ±'nÄ±n barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±na katkÄ± saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini" belirtti.

TayvanlÄ± yetkililer, geÃ§en hafta, Ã‡in tehdidinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak hava kuvvetlerini gÃ¶zden geÃ§irme ve yenileme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ±, ABD'den hayalet uÃ§ak satÄ±n almak istediklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

HAYALET UÃ‡AK ORDU ENVANTERÄ°NE GÄ°RMÄ°ÅžTÄ°

ABD yetkilileri, Donald Trump yÃ¶netiminin Tayvan'a bÃ¼yÃ¼k Ã§apta silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren bir plan Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti.

Ã–te yandan Ã‡in, Ã¶nceki hafta radara yakalanmayan 5. nesil savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± J-20'nin ordu envanterine alÄ±narak aktif kullanÄ±ma girdiÄŸini duyurmuÅŸtu.

Tayvan, savunma harcamasÄ±nÄ± bu yÄ±l yÃ¼zde 1 artÄ±rarak 11,4 milyar dolara Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±. Ã‡in ise bu yÄ±lÄ±n savunma bÃ¼tÃ§esinde yÃ¼zde 7 artÄ±ÅŸ yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek 152 milyar dolar ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Tayvan'a silah satan ABD'nin, 1979'da imzalanan kanun uyarÄ±nca adayÄ± koruma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ bulunuyor.

Ã‡in'de 1949'da Mao ZÄ±dong'un iktidara gelmesi Ã¼zerine bazÄ± hÃ¼kÃ¼met Ã¼yeleri, Tayvan'a kaÃ§arak adada baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k ilan etmiÅŸ ve milliyetÃ§i Ã‡in olarak da adlandÄ±rdÄ±klarÄ± Tayvan'Ä± kurmuÅŸlardÄ±. Ancak Ã‡in, Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etmemiÅŸti. Tayvan'Ä± sadece 22 Ã¼lke tanÄ±yor.