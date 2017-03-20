17:07, 20 Mart 2017 Pazartesi

Libya BaÅŸbakanÄ± Serrac Ä°talya'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni, Libya Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakanÄ± Fayiz es-Serrac ile baÅŸkent Roma'da bir araya geldi.

BaÅŸbakanlÄ±kta gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye iliÅŸkin resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken, basÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Gentiloni ile Libya Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti BaÅŸbakanÄ± Serrac dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ konusunu ele aldÄ±.

Ä°talyan Corriere della Sera gazetesindeki habere gÃ¶re, Libya'dan Ä°talya'ya dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ bu yÄ±l, Ã¶nceki yÄ±llara gÃ¶re "rekor seviyelere" ulaÅŸtÄ±. Haberde, yÄ±lÄ±n ilk 3 ayÄ±nda 16 bin 206 kiÅŸinin Ã¼lkeye yasa dÄ±ÅŸÄ± girdiÄŸi belirtildi.

Gentiloni ile Serrac'Ä±n geÃ§en 2 Åžubatâ€™ta Roma'da gÃ¶Ã§men akÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã¶nlemeye yÃ¶nelik imzaladÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmanÄ±n uygulanabilmesi iÃ§in Serrac'Ä±n maddi ve lojistik ihtiyaÃ§lar listesi sunduÄŸu ve bugÃ¼nkÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin temelinde de bu konunun yer aldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AyrÄ±ca haberde, Trablus yÃ¶netiminin kaÃ§ak gÃ¶Ã§men akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alabilmek iÃ§in Ä°talya'dan 10 arama kurtarma, 10 kontrol gemisi, 24 devriye botu, 30 arazi taÅŸÄ±tÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra 4 helikopter ile 30 uydu telefonu istediÄŸi, BrÃ¼ksel'in Libya'ya destek maksatlÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 200 milyon avro kredinin ise bu liste iÃ§in yeterli olmayacaÄŸÄ± yazÄ±ldÄ±.

Bu arada, Gentiloni ve Serrac, BaÅŸbakanlÄ±ktaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ardÄ±ndan Ä°talya Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ev sahipliÄŸinde gerÃ§ekleÅŸtirilen Avrupa ve Afrika Ã¼lkelerin iÃ§iÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± temas grubu toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak etti.

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