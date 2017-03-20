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19:33, 20 Mart 2017 Pazartesi
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17:19, 20 Mart 2017 Pazartesi

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HDP AÄŸrÄ± Milletvekili TaÅŸdemir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HDP AÄŸrÄ± Milletvekili TaÅŸdemir gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AÄŸrÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan TaÅŸdemir, adliyeye sevk edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÄŸrÄ± Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Dirayet TaÅŸdemir, adliyeye sevk edildi.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, PKK'yÄ± Ã¶vdÃ¼ÄŸÃ¼, suÃ§ iÅŸlenmesine teÅŸvik ettiÄŸi ve terÃ¶rist cenazelerine katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len TaÅŸdemir hakkÄ±nda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi" olduÄŸu iddiasÄ±yla yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± Ã¼zerine harekete geÃ§ti.

Ekipler, TaÅŸdemir'i, DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esi Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda otomobilinde gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

TaÅŸdemir, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.



Ä°lgili Konular aÄŸrÄ± HDP AÄŸrÄ± PKK
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